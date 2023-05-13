林智堅母親節前夕發文 自認過去擔任市長期間「不是稱職父親」

明天是母親節，新竹市前市長林智堅今晚在臉書發文，祝福天下的媽媽們「母親節快樂」，並特地分享3個孩子的母親節手作卡片，對孩子在卡片寫下的童言童語有感「果然，在這個家媽媽才是第一」，自認在過去7年多的市長期間，不是個稱職的父親。

林智堅在臉書貼出一張照片，拍下3個就讀國小的孩子手作的母親節卡片，相當童趣溫馨，可見卡片上童言童語地寫下「謝謝妳每天照顧我、幫我煮飯，教我寫功課，而且妳一下子就可以做完事情了」，感謝媽媽無微不至的照顧。

林智堅說，這周家裡的三個孩子各自做自己的卡片，要送給媽媽。小孩子們覺得要保密，一方面要防著媽媽提早知道，但又忍不住和他分享，他有感卡片裡的童言童語都是他們心裡最真實的感受，果然，在這個家媽媽才是第一。

林智堅說，最小的女兒很喜歡媽媽，總覺得媽媽很忙，有時自己會跟她解釋「很忙的原因是因為爸爸長時間工作在外，家裡大小事都落在媽媽身上」，陪伴和教養的責任多是太太一肩擔起，也因此孩子常常把心裡的話告訴媽媽，和他的互動就少了許多。

林智堅也回想起自己小時候，表示最開心的時刻是媽媽煮一桌自己愛吃的菜餚，也連帶著工作後有時遇到困境，回家吃飯讓心靈上得到很多慰藉。

「禮物真的不重要，陪媽媽一起吃個飯吧。」林智堅說，全天下的媽媽都是一樣的，全職的有全職的辛苦，一邊工作的一邊帶孩子的更是蠟燭兩頭燒，他希望為人子女者都能撥空陪媽媽吃飯，並祝福所有的媽媽們，母親節快樂。