「股神」巴菲特因地緣政治減持台積電 藍委：民進黨不在乎國家利益

「股神」巴菲特（Warren Buffett）日前透露地緣政治因素使他減持有台積電股票，駐美代表蕭美琴聲稱台灣是全世界最安全的經商據點。國民黨立委李貴敏今天表示，是要盲目相信蕭美琴，還是相信巴菲特？全球示警台灣，兩岸具爆發軍事衝突的高風險，唯民進黨不關注國家利益的維護。

李貴敏說，台灣究竟是不是地緣政治最危險的地方？雖然蕭美琴稱台灣是「全世界最安全可靠的經商據點」，但巴菲特減持台積電，等於用行動、用事實來證明台灣所面臨的風險存在。那是盲目的相信蕭美琴？還是相信行動派的巴菲特？相信民眾心中都有一把尺，也不難選擇。

李貴敏指出，蕭美琴與其跟巴菲特喊話，倒不如好好跟美國的行政單位溝通，讓他們了解實際的情勢。美僑商會或者日僑商會也好，皆已表明因為地緣政治的關係，有一半以上正考慮撤資台灣或做撤資規劃。

李貴敏提到，經濟學人雜誌早就表示台灣是全球地表最危險的地方，而各種國際論壇和全球觀察家每次提到台灣，都警示兩岸爆發軍事衝突的高風險，在在凸顯台灣的危險現狀。否認並不能夠解決問題，必須要面對才能夠解決問題。

李貴敏批評，反觀民進黨，似乎不太關注國家利益的維護。就拿最近傳出的炸毀台積電的訊息為例，官員們竟不是去發掘、公開真相，卻一昧地要民眾不可以有任何疑美的言論，還斥責國人是在認知作戰。

李貴敏質疑，這些訊息不都來自美方嗎？如真有認知作戰，到底是誰的認知作戰？此外，我方外交單位不應該努力跟美方溝通，說明類似的事情和訊息散佈會破壞台美間長久的盟友關係和情誼嗎？

李貴敏強調，台積電作為護國神山，給予台灣矽盾的保護，現在既然已有炸台積電的訊息，不管是否屬實，都是一種警訊，而應該立即釐清和公開事實真相。政府絕不該迴避，也不該禁止人民討論或光說在台經商很安全。民進黨為執政黨，理應正視問題，並提出方案確保國人安全和經濟發展。畢竟國內外投資人不是金魚腦，也都會把地緣風險納入考量。

李貴敏總結，總是釋放跟事實有顯著落差的訊息，或是碰到問題不去解決，只想用話術抹滅事實真相的作法，早已被民眾看透，就別再演了。