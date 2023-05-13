選罷法擬變嚴！涉「黑金槍毒」有罪奪參政權 李貴敏：恐違憲

《公職人員選舉罷免法》（選罷法）擬修法，凡涉及黑、金、槍、毒及賄賂之重罪，經有罪判決確定者終身不得登記參選。國民黨立委李貴敏受訪，她認為，憲法保障人們的基本權利，若非透過褫奪公權的方式，使特定人無法行使基本權利，貿然以法律規範之，就有違憲疑慮。

李貴敏說，在屆臨選舉的時間點，修選罷法的規定難免令人覺得「因人設事」，不足讓人相信其來有自，也並非針對排除黑金、黑道治國本身，而是針對特定人，至於特定人是誰就不予置評。其次是，這樣修法亦有違憲疑慮，因為我國現行已有褫奪公權，明定何種要件可被褫奪公權，只要沒有被褫奪公權，按照憲法，即具備「選舉權」和「被選舉權」。而民進黨政府是以限制他人資格的方式，規避違憲疑慮，問題是每位民眾皆有選舉的基本權利，相關權利的規定都在憲法裡，並不能以法律增加額外負擔。

李貴敏強調，憲法保障人們的平等權，既然人人平等，怎麼能輕率設限，設下不平等規範？簡單而言，若非透過褫奪公權的方式，使特定人無法行使憲法保障的基本權利，貿然以法律規範，就有違憲的疑慮。

李貴敏進一步說，只要牽涉到憲法，就會與大法官釋憲有關，問題是現任大法官盡數傾向民進黨，與美國的大法官相比，美國的大法官會包含多元、不同政治色彩的人，獨獨我國沒有。