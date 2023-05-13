高中生問「兩岸開戰有實力抗衡？」 蔡總統：戰爭非選項

蔡英文總統今天出席「2023今周刊第八屆總統與高中生面對面論壇」，在網路提問階段，有高中生透過線上題目，問了「若兩岸開戰，台灣有實力抗衡嗎？」問題；蔡總統回應，現在全球的共識，台海的問題一定要用和平的方式解決，戰爭非選項，台海議題已全球關注，在面對挑戰下要如何避免軍事衝突發生，這不僅是兩岸要做、區域要做，也是全球課題。

蔡總統指出，台灣和中國之間的問題，終究是要以和平的方法來尋求解決之道，這過程中如何防止衝突、戰爭發生非常重要。這是雙方的責任、共同責任；對區域而言，台海穩定是區域重要安全議題，對全球來講，還攸關全球經濟供應鏈安全議題。

蔡總統說，台海問題早已不僅是傳統的兩岸問題，而是全球問題，各方都有責任，共同維護和平狀態，因為是大家共同利益所在。這過程有很多折衝、溝通甚至辯論，不只是執政者的課題，全民都是參與者，該問題確實需要全民關注，高中生也該去了解問題的本質，在面對挑戰時能夠有策略性思維，集結眾人力量，尋求解決方案。