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高中生問「後悔當總統嗎」？蔡總統笑著這樣回答

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席「2023今周刊第八屆總統與高中生面對面論壇」。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統今天出席「2023今周刊第八屆總統與高中生面對面論壇」。記者曾吉松／攝影

蔡英文總統今天出席「2023今周刊第八屆總統與高中生面對面論壇」，在網路提問階段，有高中生透過線上題目，問了「有時候面對負面的事情，是否後悔當總統？」問題；蔡總統笑著回應，當決定要競選的時候，就知道是不歸路了。

蔡總統指出，面對各種攻擊，知道這是必須要承受的，畢竟民主社會不可能會每個人都支持她，每個人都有自己想法，甚至政策會牽涉到利害關係人、有利益衝突，站在執政者對立面的，也確實不少人。

蔡總統說，台灣有言論自由，本來就可以發表意見、集會結社等都可以，作為民主國家的總統，要接受民眾表達感覺、意見。不排除有些是惡意攻擊，也必須去面對，當然不是去對罵，但重點是把事情說清楚，給社會判斷。

蔡總統表示，被罵的時候不會是心情最好的時候，但這總是一條不歸路，也是必須要面對，不僅是面對，而且是要處理的事情。

另外現場提問階段，也有高中生問，「曾經有經歷過被網路霸凌的經驗嗎」？蔡總統回應，她所理解的網路霸凌，是要當事人有被欺負的感覺，「網路上罵我的人非常多，但是沒有被欺負的感覺」。

網路霸凌 蔡英文 言論自由

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