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選罷法修法再爆案外案！10綠委直奔院長室盼「懸崖勒馬」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統陳水扁（右二）日前批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有違憲爭議，現又爆出爭議條文還不只一條。本報系資料照
前總統陳水扁（右二）日前批評選罷法修法草案規定涉犯「洗錢防制法」終身不得參選，有違憲爭議，現又爆出爭議條文還不只一條。本報系資料照

前總統陳水扁日前上凱道陳情，讓已完成初審的「選罷法」修法草案未來會如何發展再受關注。知情人士表示，此修法已經在民進黨立院黨團內部累積相當大的不滿意見，且和黨團幹部溝通顯然已無效；因此在10日上午10點，約10位民進黨立委大集結，直接找上立法院長游錫堃，透過當面陳情，盼事緩則圓，該案爭議條文能懸崖勒馬。

據悉，除了陳水扁關心的涉洗防法者，是否該被剝奪參政權外，傳出在初審中已被刪除的草案內容，選罷法第26條第九款「受死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之判決尚未確定者，不得參選。」也將在朝野協商中再被納入，同樣引發高度爭議。

一位與會綠委說，「公職人員選罷法」適用範圍小至村里長，現在以總統副總統選舉罷免法的標準，來要求村里長太誇張，不符合比例原則；且尚未判決確定就要剝奪參政權，根本違反無罪推定原則，「要是一審有罪就被剝奪參政權，但二審無罪呢？豈不變冤案了？」

另有綠委指出，哪些犯罪樣態要被剝奪參選公職權利，用列舉式的很容易掛一漏萬，現在規定了洗防法、10年以上重罪，那酒駕要不要納入？虐待動物呢？這些也是近年來社會所不能容忍的犯罪樣態，甚至和洗防法同屬金融犯罪的犯證券交易法呢？要這樣討論根本沒完沒了。

一位與會民進黨立委表示，大家都是民代，當然明白國會議長是中立的角色，不宜直接對修法方向表達特定立場，仍找上游錫堃凸顯出的問題是黨團內部溝通已碰壁，黨團總召柯建銘在溝通此案時，每回給的答案都是「這是主席（賴清德）展現對排黑金的修法意志」，根本沒得談；且都搬出賴清德來壓人了，誰還敢公開具名唱反調？

該綠委說，出於希望爭議法案不能草率通過，才找上游錫堃盼能扮演調和鼎鼐角色；游在現場也表達明白立委們的意見，會進行必要的了解、溝通。

選罷法 民進黨 游錫堃

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