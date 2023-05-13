數位身分證10億賠償談不攏 鄭文燦：進行契約調整

數位身分證換發暫緩推動，行政院召開第五次協調會的會前會仍談不攏，還要再花6周時間。行政院副院長鄭文燦今出席靖娟基金會活動受訪表示，數位身分證的系統建置在進行契約調整，不會發生錢坑或10億元完全流失狀況。

鄭文燦指出，數位身分證的系統建置，包括卡片、製卡機等，政院都在進行其他用途規畫，也在進行契約調整，並沒有部分在野黨立委所指控的錢坑或10億元完全流失，這個情況不會發生。

數位身分證換發暫緩，廠商向政府求償加上已採購機器和場地費及維持運轉費，總計逾10億元恐由全民埋單，行政院公共工程委員會昨天召開第五次協調會的會前會，對於賠償金額仍談不攏，還要再花6周時間，針對已採購的原物料、機械折舊、聘用人員等支出，逐一覈實查對帳冊。