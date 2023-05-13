快訊

余祥銓要當爸爸了！他感動落淚證實「好孕來了」 余天透露2人婚禮進度

momo拿樣書來賣？出版社不滿要求下架：會把我玩死

「郭侯之爭」最新民調出爐 侯友宜領先郭台銘12.7%

范雲揭露台大醫院婦產科醫師涉性侵 監委立案調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員紀惠容表示，藥商、保險業務人員疑遭台大醫院醫師性侵害案件，已申請自動調查。本報系資料照
監察委員紀惠容表示，藥商、保險業務人員疑遭台大醫院醫師性侵害案件，已申請自動調查。本報系資料照

台大醫院一位擔任教職的婦產科醫師，去年8月被指控涉嫌下藥性侵；今年1月底台北地檢署予以不起訴處分，相關官司仍在進行中。民進黨立委范雲日前舉行記者會，針對台大校方處理流程提出多點質疑。監察委員紀惠容今天表示，藥商、保險業務人員疑遭這位醫師性侵害案件，已申請自動調查。

紀惠容指出，隨著社經環境的改變及人權意識加深，性別平等與性別歧視議題逐漸獲得重視，為防治性平事件之發生及保護被害人之權益，在相關單位及民間團體推動下，陸續制定了「性別工作平等法」、「性別平等教育法」及「性騷擾防治法」，即性平三法。有關一般業務人員於非固定工作環境執行業務卻遭遇性侵害時，是否求助無門？性平三法無法保障其權益？被訴加害人之雇主依法應有何作為？申訴人能否確實獲得權益之保障？將深入調查。

紀惠容表示，日前發生藥商、保險女業務人員與台大醫院婦產科某醫師於接洽業務時發生性侵害糾紛，但遭台大醫院逕以性別工作平等法規定否准該業務人員之申訴，直認應回原雇主單位處理，讓申訴人申訴無門，被訴加害人之雇主單位是否違反性平三法之規定，並有違相關法令保護被害人權益之立法精神？另該單位知悉案情時，應否依性平三法之規定啟動調查程序？又目前相關法令對於雇主責任義務之規範是否明確周全？均有深入調查詳究之必要。

台大醫院 性侵 醫師

延伸閱讀

國民黨大安區立委初選民調揭曉 羅智強勝出

多重困境媽媽面對汙名與不被理解 范雲籲政府重視

民團反對數位身分證被判敗訴 綠委：訴訟理由不復存在

范雲首提修法落實新聞有價 成立基金制度健全媒體發展

相關新聞

水價累進費率是必然？ 鄭文燦：為促進節水「不用要連動其他討論」

台水公司傳出將調漲水價，行政院副院長鄭文燦昨指出，近年來平均用水量是有成長，對於水價問題，累進費率是必然趨勢，盼大家能節...

鄭文燦：數位身分證政策非錢坑 正進行契約調整

數位身分證政策暫緩，政院公共工程委員會持續調解與業者的契約爭議但尚未達成共識。行政院副院長鄭文燦今天說，正進行契約調整，...

范雲揭露台大醫院婦產科醫師涉性侵 監委立案調查

台大醫院一位擔任教職的婦產科醫師，去年8月被指控涉嫌下藥性侵；今年1月底台北地檢署予以不起訴處分，相關官司仍在進行中。民...

阿扁愈賣力演出 與賴清德距離恐更遠

前總統陳水扁之子、高雄市前議員陳致中因洗錢案，4日26日被判刑1年定讞，5月11日入監服刑。陳致中曾於2011年因偽證罪被判刑3個月，這次又被判刑，讓他再度喪失高雄市議員資格，也可能是最後一次。...

林子倫 接政院發言人

行政院前發言人陳宗彥因捲入接受性招待風波，今年二月請辭獲准，由政務委員羅秉成代理職務至今。行政院昨日透過新聞稿表示，行政...

泰國《飢渴遊戲》諷刺料理黑暗面 台灣的餐飲職人劇該怎麼拍？

「職人劇」的概念最近在台灣因為《人選之人：造浪者》一劇掀起討論。然而，探討餐飲職人的影視作品，不少人的印象還停留在十年前的電影《總舖師》。當今已有客單價8988元加一成服務費的餐廳出現在台北街頭，若要拍攝「當代台灣餐飲職人題材」，或許Netflix 的泰國電影《飢渴遊戲》（HUNGER）可以提供一些想像。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦