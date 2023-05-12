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朝日新聞民調：若兩岸開戰 大多數日人不願自衛隊出兵

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
朝日新聞5月公布最新民調，若中國大陸和美國因台灣開戰，高達8成的受訪者怕日本捲入。圖為共軍航母遼寧艦在公海實施戰鬥訓練時，1架艦載的殲15戰鬥機正進行降落。美聯社
朝日新聞5月公布最新民調，若中國大陸和美國因台灣開戰，高達8成的受訪者怕日本捲入。圖為共軍航母遼寧艦在公海實施戰鬥訓練時，1架艦載的殲15戰鬥機正進行降落。美聯社

日本「朝日新聞」本月公布最新民調，若中國大陸和美國因台灣開戰，高達8成的受訪者擔憂日本捲入。另外，萬一大陸攻打台灣，僅百分之11認為，日本自衛隊應該與美軍聯手對抗共軍。

5月3日是日本國定假日「憲法紀念日」，旨在紀念第2次世界大戰後的1947年5月3日施行新憲。朝日新聞社在這天之前，以憲法相關問題為主，向全日本以郵寄方式進行民調。

其中有關台灣的部分像是，若美陸因台灣爆發武力衝突，是否對日本會遭捲入感到不安？在受訪的3千名日本民眾中，回答「有感」的高達8成，大幅超過覺得「無感」的百分之18。而在有感的8成中，又有百分之28答覆「非常有感」；在無感的1成8中，以認為「不怎麼有感」的為主，占1成6。

在前述覺得非常有感的受訪者中，又以包括沖繩縣在內的日本九州地區最多，占百分之35。朝日新聞報導，這可能是該地區距離台灣較近，因此當地居民對「台灣有事」的不安感變高。

此外，僅1成1的日本民眾認為，若大陸攻台，自衛隊應與美軍一起反擊共軍。過半的百分之56則回答，自衛隊只應限於提供後勤支援，例如燃料、食糧及醫療用品。

「德國之聲」（DW）11日引述琉球大學兼任講師親川志奈子報導，人民通常不想要戰爭，「而且我會說，沖繩大多數人反對自衛隊捲入任何有關台灣的衝突」。

對多位政治分析家與日本各政治光譜的民眾而言，朝日新聞這次的民調結果「絲毫不意外」。

親川說，日本人知道戰爭可能有多殘酷，沒人會想見到再次發生戰爭。但要是日本捲入了（台海衝突），那正是將會發生的情況（即戰爭）。

住在日本和歌山縣的自然保護非政府組織「生命調查局」（LIA）代表矢吹蓮也說，他不支持軍事解決，希望透過政治解決。他也不想要日本政府提供美國軍事支持。自衛隊曾在上個世紀的波灣戰爭，提供其他國家的軍隊後勤支援，但他認為，自衛隊的功能應僅為了防衛日本。

不過，日本民族主義團體「向世界傳播史實協會」（SDHF，暫譯）發言人茂木弘道認為，屆時日本應協防台灣，對抗北京入侵。若日本沒在必要時和美國聯手，有朝一日日本遭威脅時，日本恐怕不會獲得幫助。

日本 自衛隊 戰爭

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