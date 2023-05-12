行政院新任發言人出爐 減碳辦公室副執行長林子倫15日上任

行政院前發言人陳宗彥因捲入接受性招待風波，今年2月請辭獲准，由政務委員羅秉成代理職務至今。行政院秘書長李孟諺今日下午表示，院長陳建仁宣布新任發言人由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫於15日接任。

李孟諺表示，羅秉成過去這一段時間不辭辛勞，身兼政務委員及代理發言人雙職，陳建仁對其戮力協助完成疫後特別條例及特別預算執行等多項重要政策與任務，特別表示感謝之意。

李孟諺表示，林子倫新任發言人長期任教於國立台灣大學政治學系，深具國家公共政策、國際環境政治、能源與氣候政策等相關專業，更長期協助政府擬定能源與環境政策，去年更擔任聯合國氣候變化綱要公約締約國大會COP27台灣官方團團長，率領環保署、外交部等政府部門代表台灣政府與世界各國就減少碳排及各項能源與環境議題進行溝通與談判。

陳建仁期許林子倫接任發言人後繼續發揮所長，特別是在面對極端氣候與國際情勢不斷變動的時局，能協助政府政策穩健推行，共同打造一個溫暖而堅韌的台灣。