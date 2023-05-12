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民眾黨團籲 盡快研擬彈性育嬰假解職場瓶頸

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
母親節將至，民眾黨立法院黨團立委陳琬惠（右2）、賴香伶（右3）、台北市議員林珍羽（右1）、黨團發言人楊寶楨（右4）舉行記者會，呼籲政府加速輔導企業，根除職場性別歧視，並研擬彈性育嬰假。記者葉信菉／攝影
母親節將至，民眾黨立法院黨團立委陳琬惠（右2）、賴香伶（右3）、台北市議員林珍羽（右1）、黨團發言人楊寶楨（右4）舉行記者會，呼籲政府加速輔導企業，根除職場性別歧視，並研擬彈性育嬰假。記者葉信菉／攝影

今天是國際護理師節，民眾黨團舉行記者會，請政府重新檢視目前護理師的待遇，保障其基本權益，並呼籲政府加速輔導企業，根除職場性別歧視，研擬彈性育嬰假。

民眾黨立委陳琬惠指出，台灣女性勞動參與率51.5％，比日本53.5％、韓國53.3%、新加坡64.2%還低，原因在於職場不夠友善，且台灣社會普遍對女性存在家庭照顧的期待，兩相壓迫導致女性勞動參與率無法上升。

民眾黨立委賴香伶批，政府先前承諾的「防疫津貼、染疫補償金、三班護病比」全部跳票，顯示民進黨政府完全不重視護理人員權益；光是去年12月到今年1月就有超過1千名護理師離職。政府應該盡快確定撥付防疫津貼，迅速止血挽留護理人才。

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，民眾黨2021年底成功推動性別工作平等法修正案，提供婦女更優惠的產假與彈性工時間；民眾黨團提出少子女化社會對策基本法立法建議，規範中央、地方、企業與團體應承擔的權責。

民眾黨 護理師 職場

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