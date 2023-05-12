民眾黨團籲管制「工安前科」廠商 勿漠視民眾生命

台中捷運工安意外造成造成1死10傷，民眾黨團今天表示，這起意外反映現行法規無法有效監管工安慣犯，更凸顯中捷事故處理SOP有缺失。政府應盡速查明原因、解決問題，並非僅僅是「獵女巫」，做為單一意外事件來看待，而是要通盤檢討並改善。

民眾黨團指出，這次工地吊臂纜繩斷裂，建商興富發、營造商齊裕營造與施工商都有責任，檢調與台中市政府應檢視現場安全防護計畫、是否有監工等，找出問題源頭、釐清責任。

此外，興富發旗下的齊裕營造曾發生多起事故，五年被停工56次、罰款破千萬，現行法規卻未能有效列管，中央也責無旁貸。中捷公司公布關鍵影片還原事故經過，稱隨車員只有13秒反應時間，民眾黨團指出，事實上從吊臂墜落到列車撞上，整起事故總共40秒，認為軌道異物偵測、異常通報、手動煞車等環節都出現問題，最後才釀成憾事。

民眾黨團認為，與其將意外「斷章取義」，中捷更應面對其應變機制與日常訓練不足的問題，重新檢討意外處置SOP、修正煞車程序，並設法補足偵測盲區，才能真正保護乘客安全。

民眾黨團指出，中央缺乏法規，加上中捷相關SOP不確實，才會導致意外發生；小問題不解決，最後就會變成大問題，要求政府積極介入，研議相關法令，對有「工安前科」的建商及承包商進行管制。此外，中捷也要重新審視危機處理訓練，別再漠視乘客生命安全。