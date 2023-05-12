彰化北斗鎮長李玄在判刑定讞 妻楊麗香可能補選

彰化縣北斗鎮長李玄在6年前涉關說清潔隊，放行讓人進入垃圾掩埋場傾倒建築廢材，更二審被判刑1年10月、褫奪公權2年，他不服再上訴，台北最高法院駁回，全案定讞。李玄在今天未接電話；他的妻子北斗鎮前鎮長楊麗香說，會思考她的未來動向。

李玄在被判刑定讞將發監執行，台北最高法院已通知彰化地檢署啟動防逃機制，彰化縣選舉委員收到判決通知後，將宣告他解職，擇期舉辦北斗鎮長補選。

楊麗香2017年擔任鎮長期間，李玄在受姻親拜託，交代清潔隊陳姓班長打開北斗鎮垃圾掩埋場讓傾倒54噸建築廢棄物，他經營農藥行涉嫌販賣禁用農藥，檢方一併偵結起訴。一審各判刑5年6月、8月並褫奪公權4年、併科罰金120萬元，二審認定關說清潔隊一案涉犯圖利罪，改判刑1年10月、褫奪公權2年。彰化縣政府宣告李玄在停職。

去年彰化縣五合一選舉，李玄在再度競選並當選，同時上訴最高法院，經過更二審，台北最高法院近日駁回再上訴，判刑1年10月、褫奪公權2年定讞。

李玄在的妻子楊麗香說，本想透過去年鎮長選舉，請鎮民還李玄在公道，也請司法看在鎮民還給李玄在公道的分上，還給李玄在清白，未料還是沒等到，目前她和夫婿只能忍痛接受和面對這種結果。

楊麗香又說，李玄在2017年沒公職，只是一介平民，可來圖利之說，證人之中有人說謊，法院不願再傳喚講實話的人作證，相當令人遺憾；李玄在一旦解職，將留下安幼321、敬老123、多功能運動場館興建案的政見沒完成，這樣的司法讓人心冷，她不知還有沒有熱心再為民服務，將沈澱兩天好好思考未來動向。