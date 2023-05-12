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立院三讀通過海汙法 洪申翰細數突破性進展

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院會今日通過海洋汙染法修正案，民進黨立委洪申翰於三讀後發言表示，感謝朝野跟海委會努力，讓修法有突破性進展。圖／洪申翰辦公室提供
立法院會今日通過海洋汙染法修正案，民進黨立委洪申翰於三讀後發言表示，感謝朝野跟海委會努力，讓修法有突破性進展。圖／洪申翰辦公室提供

立法院會今日三讀通過海洋汙染防治法修正案， 未來若未經許可，從可能造成海洋汙染的行為者，最高可處1億元罰鍰。另外，法案授權政府設立「海洋汙染防治基金」，未來將徵收「海洋汙染防治費」。民進黨立委立委洪申翰表示，肯定修法有許多突破性進展，防止受到汙染與破壞，讓海洋可以永續利用。

海洋汙染防治法在2000年開始施行，至今已經23年。中間歷經過一次修法，但近年來，海洋汙染事件越來越多，越來越複雜，國際上也訂定許多防止汙染的公約，出現許多新的做法。

洪申翰表示，為了跟上世界腳步，民進黨執政後在2018年成立「海洋委員會」，作為海洋事務的主管機關。海委會近年一直積極的推動各項相關法規的修法，終於在今天看到了美好的成果。

洪申翰提到，此次修法有許多突破性進展，不僅強化汙染的管理，全面性地防止陸上與海上廢棄物對海洋的破壞。同時，全面提升罰則，提高罰鍰上限至1億元。未來，也將徵收「海洋汙染防治費」，成立基金，擴大財源，讓原本量能不足的海上執法，可以擁有更多的資源去落實。

此次修法洪申翰提出兩項附帶決議，第一，要求將違法廠商的裁罰資訊公開，藉此嚇阻不良廠商。第二，要求海委會必須建立水汙法與海汙法的整合機制，納入相關政府單位，共同防治陸上汙染源對海洋的破壞。

洪申翰說，海洋是我們台灣的命脈，是我們的家園，感謝朝野各黨派以及海委會的努力，一起保衛家園。

海洋汙染 洪申翰 民進黨

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