翡翠原水管工程賴、柯搶功？鄭文燦：解決供水不分藍綠

攸關大台北地區汛期用水安全的翡翠原水管工程，上午舉行隧道全線貫通典禮，由行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安及新北市副市長朱惕之共同主持，預定於明年6月前可全線通水，工程完工後，若遇新店溪原水濁度過高，北水處可直接引取翡翠水庫優質原水，確保大台北地區600萬人自來水供水穩定和品質。

因氣候變遷、極端氣候，暴雨及颱風導致新店溪上游原水混濁已漸成常態，民國104年蘇迪勒颱風造成新店溪上游南勢溪土石崩塌泥漿黃濁，使原水濁度更創下歷史新高紀錄，導致大台北供水系統中斷，民眾發生無水可用的情形。

北水處表示，翡翠原水管工程隧道全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺，取水量可達每日270萬噸，基於安全因素及降低對環境衝擊，隧道施工捨棄開挖進度較快的爆破鑽炸方式，採用特別工法機械鑽掘。

翡翠原水管工程自108年7月15日開工，歷經4年，今天全線貫通。施工期間遭遇隧道地質變異、岩盤堅硬等施工困難，施工團隊採行各項輔助工法以安全穩健方式推動工進，達成環境保護承諾。

北水處表示，翡翠原水管工程今天貫通後，將接續施作原水隧道內部混凝土襯砌結構及攔河堰取水設施，預定於113年6月前可全線通水，搭配經濟部水利署的板新地區供水改善二期工程，將翡翠水供應範圍再擴張到樹林、鶯歌及三峽等區域，使新北市的用水比例提高至57%，配合中央「產業穩定供水策略」跨區域聯合調度供水，降低缺水風險。

工程推動時，傳出當時的行政院長賴清德和市長柯文哲相互搶功？鄭文燦說，賴清德院長的時代，對於北水南送核定了多項工程，包括翡翠水庫原水管工程，包括桃竹供水幹管工程，這些工程都可以讓供水能力提高，也要謝謝當時包括柯文哲市長、侯友宜市長、桃園市和新竹縣市首長支持，中央地方共同解決供水問題，不分藍綠。

鄭文燦說，但他還是要特別謝謝賴清德院長，北水南送的工程可以核定，讓基隆雙北桃園新竹用水可以調節，畢竟水是國家的生命線，也是國家共同資源，能夠把這些幹管完成的確是重要的一步。