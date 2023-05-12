游錫堃：立法院國際處提供國會外交更堅強支援能量

立法院會三讀修正通過立法院組織法部分條文，增設國際事務處。立法院長游錫堃今天在臉書發文表示，期待國際處成立後，成為全體立委的後盾，為國會外交提供更堅強的支援能量。

游錫堃表示，感謝各黨團的大力支持，今天院會正式三讀修正通過立法院組織法部分條文，讓立法院增設「國際事務處」有了正式的法源依據。

游錫堃指出，他從2020年2月1日上任以來，就致力於深化民主同盟，成立「國際事務工作小組」的任務型編組，希望立法院能有一專責單位處理國際事務。

他表示，回顧過去3年，即使在疫情下，台灣的能見度卻愈來愈高，立法院也接待了非常多民主盟友的國會議員訪團。

游錫堃指出，立法院國際事務處未來會負責「國會外交」、「國際輿情」、「僑務」等跟國會相關的涉外事務，培養專責國際人才，將與他國國會交流成果累積為制度性國會外交資料庫。

游錫堃表示，期待國際處成立後，成為全體立委的後盾，為國會外交提供更堅強的支援能量。