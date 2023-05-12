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駐以色列代表處參與義工服務 展現台灣能幫忙

中央社／ 特拉維夫12日專電

以色列代表李雅萍與代表處人員昨天參與以色列著名社福組織Pitchon-Lev濟貧活動，擔任義工發放生活物資，對受領物資民眾表達關懷，展現台灣能幫忙精神。

活動結束後，李雅萍致詞表示，台灣持續為全球公衛、教育及社會平等進行貢獻，前來義工服務是以具體行動傳遞「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」（Taiwan Can Help, and Taiwan is helping） 的理念，也盼與全球更多理念相近夥伴合作，壯大國際良善的力量。

Pitchon-Lev執行長柯恩（Eli Cohen）表示，駐以色列代表處是第一個擔任該社福機構義工的外國使領館，從未有外國使領館參與現地物資發放的善行，感佩台灣以行動照顧弱勢福祉及健康，見證「台灣能幫忙，且台灣正在幫忙」的精神。

Pitchon-Lev希伯來語的含義是「敞開心扉」，成立於1998年，致力於拯救貧困、協助照顧弱勢家庭健康及青少年教育，服務遍及以色列全國，是當地最重要的社福組織之一。

代表處事先為11日發放活動準備約800份營養補給品，宣導健康。受領民眾欣喜，肯定台灣愛心不落人後。

以色列 義工

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