駐以色列代表處參與義工服務 展現台灣能幫忙

駐以色列代表李雅萍與代表處人員昨天參與以色列著名社福組織Pitchon-Lev濟貧活動,擔任義工發放生活物資,對受領物資民眾表達關懷,展現台灣能幫忙精神。

活動結束後,李雅萍致詞表示,台灣持續為全球公衛、教育及社會平等進行貢獻,前來義工服務是以具體行動傳遞「台灣能幫忙,且台灣正在幫忙」(Taiwan Can Help, and Taiwan is helping) 的理念,也盼與全球更多理念相近夥伴合作,壯大國際良善的力量。

Pitchon-Lev執行長柯恩(Eli Cohen)表示,駐以色列代表處是第一個擔任該社福機構義工的外國使領館,從未有外國使領館參與現地物資發放的善行,感佩台灣以行動照顧弱勢福祉及健康,見證「台灣能幫忙,且台灣正在幫忙」的精神。

Pitchon-Lev希伯來語的含義是「敞開心扉」,成立於1998年,致力於拯救貧困、協助照顧弱勢家庭健康及青少年教育,服務遍及以色列全國,是當地最重要的社福組織之一。

代表處事先為11日發放活動準備約800份營養補給品,宣導健康。受領民眾欣喜,肯定台灣愛心不落人後。