翡翠原水專管貫通典禮貴賓少？蔣萬安：抱持感謝的心

翡翠水庫原水專管隧道上午貫通，台北市長蔣萬安邀請歷任台北市長出席，但前市長柯文哲不出席，歷任市長都沒到，僅行政院副院長鄭文燦及新北市副市長朱惕參加，共同主持隧道全線貫通典禮。對於民眾黨議員酸蔣萬安心不甘情不願邀柯文哲參加典禮，蔣萬安說，雖然沒出席，但都抱持非常感謝的心。

蔣萬安說，其實市府都有邀請，包括柯前市長、歷任市長，還有包括中央、行政院前院長賴清德，對於這次工程都有協助，新北市長侯友宜也都有邀請，無論如何，都非常感謝每位對這項工程付出的人，當然除了中央地方首長，也謝謝第一線協助工程進行的基層工人。

蔣萬安說，特別是數十名「坑夫」，他們非常辛苦，在環境惡劣隧道中日以繼夜輪班還要面對未知風險，也謝謝這些坑夫及基層同仁的家人，今天這工程，未來能確保大台北地區600萬民眾用水的安全跟品質，也能再次提升往前邁進。

至於是否邀請比較晚？蔣萬安說，其實都照相關期程邀請，所有為工程付出的人，包括歷任市長、中央幾任院長，特別是賴清德前院長，把這項工程納入前瞻計畫，給予經費支持。

另外，侯友宜在整個施工過程的環評，也給予大力協助，大家共同努力付出，才能讓今天工程全線貫通，明年中預計就可以供水，大家就是希望確保大台北地區民生用水安全，雖然沒出席，但都抱持非常感謝的心。