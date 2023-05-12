三讀通過！海汙法修正 造成海洋汙染行為最重罰1億元

為防治海洋汙染，立法院今三讀通過海洋汙染防治法部分條文修正案，明定中央主管機關應發布「海洋汙染防治白皮書」，並可向潛在的汙染行為者徵收「海洋汙染防治費」，納入「海洋汙染防治基金」。同案也將造成海洋汙染行為的罰鍰，從原本最高150萬大幅上修為1億元。

為強化防治海洋汙染，立法院今三讀通過《海洋汙染防治法》部分條文修正案。經修正，第7條明定中央主管機關應發布國家海洋汙染防治白皮書，且須依國內外情勢發展，定期檢討修正。

第9條經修正，為防治海洋汙染，必要時，直轄市、縣市主管機關及相關機關應配合，共同採取適當防治措施；第10條經修正，倘若是管轄範圍內發生海洋汙染的緊急事件，直轄市、縣市主管機關應訂定「海洋汙染緊急應變計畫」，報請中央主管機關備查。此處修法強化了地方政府面對海洋汙染的應處能力，以及明確化相關權責，俾利防治海洋汙染。

經修正，第11條明定中央主管機關可向潛在的汙染行為者，徵收海洋汙染防治費，納入海洋汙染防治基金。此外，第16條修正後，強化中央主管機關應處海洋汙染事件的應處。主管機關必要時，得逕行採取應變措施、清除及處理汙染，相關費用由汙染行為人負擔。

罰則部分大幅調高，如未經許可從事油輪輸送、海域工程、海洋棄置或是其他可能造成海洋汙染行為者，罰鍰原為30萬元至150萬間，大幅上修為100萬元至1億元；未依規定協助處理緊急汙染事件者的罰鍰從10萬元至50萬元，提高至50萬元到5000萬元。

違反有關海洋棄置程序或許可規定，以及在非指定區域實施海洋棄置，罰鍰從150萬元至300萬元，上修為上限3000萬元；未來船舶隨意棄置廢（汙）水、廢棄物、油等物質、物品於海洋，也將視規模開罰3萬元至3000萬元。