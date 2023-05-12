【即時短評】美中外交高層對話只是一次試探

北京有意與西方修睦，對美國依然抱持評估態度，這次的美中外交高層會談就是一次試探。

俄烏戰爭開打後，西方國家火速站隊，中國大陸國家主席習近平在戰前與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發表「友好沒有止境、合作沒有禁區」的聯合聲明，讓西方國家始終保持距離。

選在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪問北京之際，中國駐歐盟大使傅聰透過紐約時報專訪，澄清「無上限的中俄關係」只是誇飾修辭；接著，習近平就和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）熱線。

在在顯示，中方有意發出和西方修睦的訊號，搶在西方國家組成鞏固的抗中陣線之前，瓦解不利氛圍。

美國這幾個月來也頻頻對中國大陸拋出友善訊息，外交系統的努力最為明顯，國務卿布林肯（Antony Blinken）給予中方「政治解決烏克蘭危機」12點內容正面評價，駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）公開拋出美國準備好要對話，不願冷凍雙邊關係的說法，加上美方從未間斷地表達安排拜習通話的期待。

美方可謂在能力範圍內，給足了北京面子，這正是中國大陸向來極為看重的部分；落實到8小時的會談，只能說雙方在惡劣的雙邊關係之下，從重啟11個月以前的國安顧問對話，展開初步試探。

中國大陸可能想改善美國關係，但內部還在拉鋸。

近年來幾乎歷次的中美交手之後所發布的聲明，對台灣的用詞都很強烈，篇幅都很大；但是這次，中國大陸外交部發布的聲明不僅簡短，對台灣更只有一筆帶過：「王毅就台灣問題全面闡述的中方嚴正立場。」

美國資深官員的背景說明卻是一字一句重申了美國的一中政策，反對任何一方片面改變現狀，「無論是中國或台灣」；可以想像，台灣議題一定占了高層對話不少時間，這依然是美中現階段最難得到共識的議題。

中國大陸在事後轉述時，選擇不在台灣議題大做文章，對美傳遞隱晦的友善訊號。

這都還只是雙邊試探，美中關係在科技、經濟和軍事的全面競爭下很難改善；若這次的溝通富有成效，那麼未來布林肯等美國高官就有機會訪問中國大陸、美中軍事官員就能舉行對話，拜登和習近平就有機會再熱線甚至見面，都是觀察點。

展望接下來幾年，中國大陸有自己的內政挑戰，美國也要舉行總統選舉，任何一點風吹草動都會影響最脆弱的美中關係，也會牽動兩岸和區域局勢，需要密切關注。