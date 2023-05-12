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蕭美琴駁巴菲特指「台灣是危險地方」 陳建仁挺蕭！

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
駐美代表蕭美琴反駁股神巴菲特「台灣是危險地方」的論調，行政院長陳建仁力挺蕭。記者王昭月／攝影
駐美代表蕭美琴反駁股神巴菲特「台灣是危險地方」的論調，行政院長陳建仁力挺蕭。記者王昭月／攝影

駐美代表蕭美琴反駁股神巴菲特「台灣是危險地方」論調，行政院長陳建仁今早南下高雄主持巡防艦交船典禮對此表示，台灣確實受到很多文攻武嚇的壓力，但台灣也藉著國艦國造、國機國造的努力，使得台海能夠和平穩定，投資台灣，確保台灣的繁榮，就相信世界經濟的發展就會更好。

駐美代表蕭美琴反駁巴菲特「台灣是危險地方」的說法，並稱在台灣經商很安全。但國民黨立院總召曾銘宗質疑，「大家會相信蕭美琴，還是巴菲特所講的話？」

行政院長陳建仁今早到高雄主持巡防艦交船典禮，針對蕭美琴力駁巴菲特一事指出，台灣在民主陣營的最前線，確實受到很多文攻武嚇的壓力，但台灣也藉著國艦國造、國機國造等努力，加上跟我們理念相同的國家共同合作，使得印太地區能夠更加地自由開放，台海能夠和平穩定。

他說，我們充實自己的能力，要阻止、預防任何和平破壞的產生，我們盡最大的努力，就可以確保這個地方的穩定和平。而保護台灣、投資台灣，實際上就是使得我們這個地區能夠穩定的最好方法。

陳建仁說，我們如果能確保台灣的穩定、台灣的繁榮，就能使得全世界繁榮。換句話說，台灣的繁榮是促使全世界的繁榮不可或缺的一個部分，如果台灣的投資能夠穩定，相信全世界的經濟發展濟就會更好，「所以我們也希望大家能夠支持台灣、投資台灣，台灣跟全世界都能夠和平、繁榮，都能夠在經濟上有更好的發展」。

巴菲特 蕭美琴

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