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與賴清德合體遭疑台獨惹怒陸網友 霍華德：為傷害到任何人道歉

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
霍華德今回應，他的本意不是如此，為傷害到任何人道歉。記者陳敬丰／攝影
霍華德今回應，他的本意不是如此，為傷害到任何人道歉。記者陳敬丰／攝影

魔獸霍華德（Dwight Howard）日前與副總統賴清德合體拍攝宣傳片，稱台灣為「country」（國家），遭大陸網友抨擊台獨，登上微博熱搜榜。霍華德今到宜蘭東澳國小參加活動，表示自己不是政治家，本意也不想傷害他人，為傷害到任何人道歉，尊重所有中國人與台灣人。

霍華德日前受中華文化總會之邀，與賴清德合拍「來去總統府住一晚」宣傳片，5月10日影片播出，霍華德開頭說「自從來到台灣，對這個國家有全新的認識」，受到大陸網友強烈抨擊，「霍華德台獨」登上微博熱搜榜第二名，新浪體育中國籃球官方微博也砲轟與賴清德拍片「無異於跳樑小丑」。

霍華德今天到東澳國小參加活動，被問及此事，他回答自己拍片的本意並不想傷害任何人，為此道歉。霍華德解釋，當他說到「country」一詞時，指的不一定是「國家」，從一個地方來到另一個地方，也會稱其「country」，這是他們說話的方式，可能造成溝通誤會。

媒體追問對「霍華德台獨」登上熱搜榜怎麼看？霍華德表示，自己不是政治家，不想涉入任何政治話題，也擁有言論自由，但再次為傷害到他人道歉，他曾到中國許多地方旅行，也很享受現在在台灣的日子，尊重所有中國人與台灣人。

霍華德不想就這個議題說太多，他認為所有人都生活在同一個星球上，不管生活在哪裡，給予每一個人同等程度的尊重，之後也會繼續秉持這樣的作法。

「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片，稱台灣為「country」遭大陸網友圍剿。圖／取自中華文化總會影片
「魔獸」霍華德與副總統賴清德合體拍攝「來去總統府住一晚」活動宣傳片，稱台灣為「country」遭大陸網友圍剿。圖／取自中華文化總會影片

台獨 賴清德 霍華德 魔獸

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