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監委調查六福村 動保團體列5缺失 呼籲重視全體動物

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
監察委員12日下午將前往六福村勘查狒狒區，調查狒狒脫逃事件。記者巫鴻瑋／攝影
監察委員12日下午將前往六福村勘查狒狒區，調查狒狒脫逃事件。記者巫鴻瑋／攝影

監察委員趙永清與紀惠容今天下午將率農委會、桃市府、新竹縣府前往六福村調查狒狒逃脫案，動保團體列出六福村5缺失，呼籲監委全盤瞭解、解決六福村的飼養管理問題，不要只看狒狒案，而是應關注六福村全體動物的動物福利。

台灣動物平權促進會、鳥語獸躍發布聯合聲明質疑，六福村總共有70多種動物、動物數量高達1000多隻，但自從狒狒脫逃遭射殺以來，各部會主管機關、地方政府僅針對狒狒逃逸問題關注，卻對其他飽受心理、 生理折磨的動物視而不見，呼籲監察院調查能一併重視其他動物福利。

動保團體自行列出針對六福村經營管理、飼養環境的5項缺失；

一、六福莊生態度假旅館的白犀牛圈養空間過於狹小，只能在不到360平方公尺的展示區生活，無法滿足犀牛活動、探索的需求。

二、六福村的非洲獅數量高達19隻、孟加拉⻁數量高達24隻，採取輪流展示，一次展示約7隻的方式，未展示的其餘獅子、老⻁只能⻑時間關養在後場，導致活動量不足、 無法滿足其自然習性。

三、10年死了8隻⻑頸鹿，僅存一隻「珍妮」環境未改善；四、草食動物區、狒狒區內舍遮蔽不足；五、美國大⻄部禽鳥表演後場環境無法滿足習性，水禽關後場無水池。

動保團體指控六福村防逃措施漏洞百出、圈養管理存在諸多缺失的情形下，卻能「輕鬆」取得動物展演許可證，質疑新竹縣政府本應負起監督六福村等動物展演場所，卻在邀請專家參與會勘後放任六福村漠視專家、學者的具體改善建議，漠視動物持續飽受生理、心理上的虐待，呼籲監委除了勘查狒狒防逃措施，更應關注六福村全體動物的動物福利。

六福村 狒狒 動保團體

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