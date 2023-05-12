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文創法修法三讀通過！黃牛票最重罰50倍 不正方式訂票最重關3年

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
熱門演唱會黃牛票猖狂哄抬票票，立法院會今天三讀通過文創法修法，明定藝文表演票券加價轉售，及以不正當方式取得票券，按票券張數，處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰，及處3年以下有期徒刑。本報資料照片
熱門演唱會黃牛票猖狂哄抬票票，立法院會今天三讀通過文創法修法，明定藝文表演票券加價轉售，及以不正當方式取得票券，按票券張數，處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰，及處3年以下有期徒刑。本報資料照片

為抑制黃牛歪風，立法院會今天三讀通過文化創意產業發展法修正案，明定藝文表演票券加價轉售，及以不正當方式取得票券，按票券張數，處票面金額或定價10倍到50倍罰鍰，及處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。值得關注的是，轉售時只要超過票面金額或定價販售者都算黃牛，就算沒有成交也會開罰。

國內外知名藝人熱門演唱會，票券供不應求，日前南韓女團BLACKPINK演唱會，爆出黃牛票哄抬數十倍高的天價，引發關注。由於黃牛票問題層出不窮，卻只能用社會秩序維護法開罰，罰鍰金額過低，且須完成交易才能報案，嚇阻力不足，因此文化部提出修法提案，明確訂定黃牛樣態與罰則。

三讀通過條文規定，藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價10倍至50倍罰鍰；以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

民進黨立委莊瑞雄指出，此次修法只是解決黃牛票問題的第一步，恐怕難以完全拒絕黃牛票，尤其是運動產業未納入此次修法範圍，希望相關主管機關盡速提出修法，杜絕各類黃牛行為。

民進黨立委賴品妤表示，政府對於遏止黃牛票的決心顯然不足，因為通過修法未納入大型流行音樂演唱會應有條件實施實名制，藝文活動的黃牛票日趨嚴重，甚至常有演唱會的門票，遭大量購買並高價轉售，比起原票價還高出數十倍、百倍；讓粉絲無法以合理的價格進場支持自己喜愛的表演者。

賴品妤表示，黃牛票猖獗問題政府必須負責最大的責任，要求文化部在三個月內研擬出「鼓勵實名制獎勵方案」、「二手票券交易平台」，落實「文化近用權」公平性，建立健康的文化國際外交，保障產業與消費者權益。

黃牛 演唱會 實名制

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