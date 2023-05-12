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高階文官培訓典禮 蔡英文期許轉型、永續與競爭力
考試院所屬國家文官學院，上午舉行「高階文官培訓飛躍方案112年訓練」開訓典禮，總統蔡英文特親臨致詞。蔡總統肯定考試院在人力資源發展上的改革，為國家培育文官菁英。同時也對高階文官提出四點期許，第一為「打造淨零時代競爭力」，希望政府與民間齊心努力，讓臺灣朝永續發展邁開大步；第二為「強化數位轉型力」，持續用數位科技以及創新的知識，提供符合民眾及產業需求的服務，實現「民主典範，智慧國家」的願景；第三為「培育韌性高階文官」，深化跨領域人才交流，提升面對挑戰的韌性；第四「提升國際競爭力」，蔡英文認為國際局勢正快速變化，臺灣與世界接軌的腳步不能停歇，好的英語能力可以為臺灣發聲，讓世界看見臺灣。
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