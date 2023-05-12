快訊

整理包／今媽祖生日！拜對供品好運狂來 「4生肖」財運超旺

「請支援收銀」！柴山獼猴逛全聯 手拿香蕉準備開吃

報稅季…子女搶「扶養父母」傷和氣？律師喊讓「這種人」去報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷事故時代力量提修法調升罰則 指建商政商關係密切

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

台中捷運日前發生重大事故，建商興富發因而成為眾矢之的。時代力量立院黨團今舉行記者會，時代力量主席王婉諭指出，興富發旗下多間公司向主要政黨捐獻政治獻金，並呼籲修法《建築法》提高罰則。

王婉諭說，興富發工安事件非首次，這起造成1死10傷的重大事故，卻只依相關規定開罰81萬元，裁罰力道不足。時力黨團主張，應修法《建築法》，該法第89條比照《公平交易法》第40條，提高相關罰則，按照銷售金額按比例予以罰緩。類似中捷的事故可能發生在你我身邊，呼籲全民共同重視，而事件本身與承擔責任應該要對等。

王婉諭並指出，興富發透過旗下公司提供政治獻金，給民進黨、國民黨以及民眾黨等主要政黨，質疑興富發政商關係密切。

時代力量台中市議員吳佩芸表示，資產高達2000多億的興富發集團一再發生工安事故，每次都說會開罰，這次說會重罰，重罰卻只是幾十萬元，這樣微不足道的裁罰數字連在台中市政府的年報、財報也看不到，對建商也無壓力，這不是「重重舉起，輕輕放下」嗎？

吳佩芸說，長期縱放興富發的結果就是造成台中市民的交通危害，事發到現在，甚至有股聲音在責備中捷基層員工，她強調「勿讓基層員工背黑鍋」。

吳佩芸指出，該被譴責的有興富發、長期縱容的台中市政府，以及中捷高層人員，之所以點名中捷高層，中捷號稱自動駕駛、安全等級最高，事發時卻無法避免事故發生，這樣的系統問題必須全面檢討，而非檢討基層人員，人的反應不會比電腦快，因為車子是電腦在開，卻要基層背鍋。相關調查仍在進行，該檢討的請不要讓其跑掉。

吳佩芸更強調，各縣市、鐵路機構必須把中捷事件作為最根本的檢討，才能真正保障所有國人的安全。

時代力量立院黨團今（12）舉行記者會，指出興富發旗下多間公司向主要政黨捐獻政治獻金，並整理詳細名單。記者屈彥辰／攝影
時代力量立院黨團今（12）舉行記者會，指出興富發旗下多間公司向主要政黨捐獻政治獻金，並整理詳細名單。記者屈彥辰／攝影
台中捷運日前發生重大事故，建商興富發成眾矢之的。時代力量立院黨團今（12）舉行記者會，時代力量主席王婉諭指出，興富發旗下多間公司向主要政黨捐獻政治獻金，並呼籲修法《建築法》提高罰則。記者屈彥辰／攝影
台中捷運日前發生重大事故，建商興富發成眾矢之的。時代力量立院黨團今（12）舉行記者會，時代力量主席王婉諭指出，興富發旗下多間公司向主要政黨捐獻政治獻金，並呼籲修法《建築法》提高罰則。記者屈彥辰／攝影

台中捷運 興富發

延伸閱讀

中市議員吳佩芸私密影片外流 網媒負責人遭起訴

立委質疑警車未禮讓行人網批濫權 中山警說明案情滅火

時力吳佩芸私密照外流風波 網媒毫無查證社長被起訴

王婉諭：青年素人參政門檻高 能參政都是地主民代

相關新聞

發現異狀「中捷列車煞不住」 一表看關鍵40秒的3個致命點

興富發建設台中工地吊臂砸入台中捷運軌道釀成一死十傷意外，中捷公司昨公布吊臂砸落軌道到列車撞上的「關鍵四十秒」，月台保全已...

列車、軌道及營運損失 中捷求償將逾2億元

台中捷運綠線吊臂意外事故造成列車、軌道及營運損失，台中捷運公司代理董事長林良泰昨天表示，會向肇事廠商求償兩億元以上。

影／興富發勒令停工偷施工 罰27萬

台中捷運遭建案塔吊鐵臂墜落砸損造成一死十傷，台中市政府為安全起見，前天勒令興富發建設公司位於台中的九處起造工地都停工；市...

「偵測異物告警」只有高鐵全線布設 台鐵正增設、捷運多靠司機員目測處理

台中捷運意外事故考驗軌道被異物入侵應變機制，目前只有台灣高鐵在沿線布設「天然災害告警系統（ＤＷＳ）」，異物侵入時，自動列...

吊臂砸中捷第一時間跳電 行控中心只復電未嗅出危險

台中市議員李中今在議會交通業務質指出，10日中午站外建案吊臂砸到隔音牆，當時事發地豐樂公園站到大慶站上行站間第三軌發生電...

中捷事故時代力量提修法調升罰則 指建商政商關係密切

台中捷運日前發生重大事故，建商興富發因而成為眾矢之的。時代力量立院黨團今舉行記者會，時代力量主席王婉諭指出，興富發旗下多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦