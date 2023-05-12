【專家之眼】台灣新聞自由亞洲第一名？

總部設在巴黎的國際非政府組織「無國界記者」，5月3日公布2023年全球新聞自由指數（World Press Freedom Index）。全球180個國家及地區中，台灣的排名從2022年的38名進步到35名；領先南韓（47名）、日本（68名），仍維持亞洲第一名的地位。甚至於和美國相比，美國一般被認為是，憲法保障絕對言論自由的國家，卻只被評為第45名，顯然在台灣的新聞自由超過美國很多。

雖然受到北京當局立法箝制香港的言論自由，但香港排名從2022年的第148名，前進到140名，當然，比起台灣仍然差很多。尤其是中共，從去年的175名，退步到179名，是全世界倒數第二名。倒數第一名是北韓，倒數第三名是越南。

2023年台灣的新聞自由被評為亞洲第一，對比中共及香港的新聞不自由，一向標榜「捍衛台灣民主自由」的蔡英文及民進黨何以沒有大力加以宣揚？過譽的讚美這是「台灣之光」？連經常為其擦脂抹粉的傾綠媒體，也都沒有加以報導，豈非怪事？

筆者揣測這是因為民進黨政府，知道自己執政快八年，扼殺言論自由，箝制媒體，又用1450網軍帶風向，可能不好在台灣的新聞自由排名進步上做文章吧？

其實以上這種揣測，好像說民進黨有自知之明，筆者看來恐怕也不是真正的原因。事實上，「無國界記者」組織在公布上述排名時，附帶發布了一個分析，總結全世界的新聞自由都在倒退中，這是因為新冠肺炎疫情的影響，各國政府為了管控疫情，對和疫情有關的信息報導，都採取了高度管制；再加上俄烏戰爭的發生，美國的北約陣營，加上烏克蘭本身都在發動信息戰和認知作戰；反之，傾向反對美國和北約陣營的國家，如俄羅斯、中共等亦復如是。使得2023年世界各國的媒體，充斥著各式各樣的「假信息」，這應該是世界新聞自由退步的主因。

「無國界記者」的新聞自由評比，分成6個等級，良好（good）是85-100分、令人滿意（satisfactory）是70-85分、有問題的（problematic）55-70分、艱難的（difficulty）國家或地區40-55分、低於40分的就是新聞自由很糟的（very serious）。

2022年和2023年85分以上的，都是8個；70-85分的個數，過去這兩年也都差不多。有問題的國家或地區在2023年是69個，但2022年則是66個，換句話說，有更多國家新聞自由程度越來越低。

除了總數之外，還需要看「無國界記者」評分的依據指標。總分是0-100分，根據以下5項子標來打分數：1、政治指標。台灣在去年是74.78分，但今年則退步到73.83分，這項排名則是從33名，退步到35名。2、經濟指標。台灣從51.88進步到53.40分，但這項排名卻從49退步到55名；3、立法指標、台灣去年79.01分，今年80.75分，排名卻是從40名大幅進步到25名；4、社會指標、台灣去年分數是77.69，今年則有些微退步到77.65，但此項排名則從57名進步到51名；5、安全指標，去年是87.02分，今年則高達92.06，排名也從25名跳躍到第13名。不過，從總分上來看，台灣從74.08進步到今年的75.54分。

從以上的指標分數和各分項排名來總結：第一，在政治指標分數上退步了，當然排名也退步。顯然，台灣媒體自由的政治環境退步了！

第二，經濟指標上，台灣的分數進步了，但排名卻退步，可能別的國家進步更多；第三，立法指標，台灣分數進步不多，但排名卻大幅提升，可能是別的國家退步了；第四，社會指標，台灣分數退步，但排名卻向前進，可能是別的國家退步更多；第五，安全指標，台灣在分數及排名上雙雙都有大幅度的進展。

台灣的新聞自由不論總分和總排名，雖然進步不多，但總是個好事。從過去新聞局轉型而成的「國家通訊傳播委員會」（NCC），卻沒有大加利用，可能和近期NCC因為鏡電視的設置，審查過程傳出民進黨有「高層指示」予以護航，NCC被搞的「慘兮兮」有關；再加上中天電視台被強迫撤照下架有線電視台，NCC早已坐實了「髒兮兮」的頭銜，可能無暇顧及也沒臉去提台灣新聞自由度受到肯定的另類「台灣之光」吧？

加上台灣的新聞自由雖被認為有進步，但「無國界記者」組織在附加每個國家新聞自由的分析上，在政治系絡（political context）給台灣的評語，也許更值得朝野檢討，它説：「在媒體總體環境上，台灣是新聞自由的。但由於強烈的政治極端化，廣告收入的不透明，以及對於腥羶色新聞的報導，媒體的利益取向，在在都阻礙了媒體工作者及一般民眾，獲得客觀的信息。」