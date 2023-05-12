媒體議價／納基金制？在野立委憂生弊端

民進黨立委范雲昨天提出「數位新聞發展與民主韌性法」草案，首創與議價制度並行的「新聞基金制度」、基金運用與分配納入基層記者聲音，以及部分分潤應該用以改善媒體記者的勞動條件。但在野黨立委認為，另設基金恐怕會疊床架屋甚至引發弊端。

范雲表示，大型數位平台長期無償使用新聞內容，造成新聞媒體廣告收益大幅下滑、媒體經營環境愈發艱困，造成記者的勞動條件每況愈下，因此她提出納入「新聞基金制度」的「數位新聞發展與民主韌性法」草案，以期兼顧新聞媒體業的生存及新聞內容的品質。

國民黨立委洪孟楷說，媒體議價法的精神強調的是使用者付費，社群平台如果使用新聞而引發流量進一步可獲利，則必須給予被使用引述的新聞媒體合理的報酬，這也是澳洲等已通過新聞議價法的國家的立法方向。

他說，若採基金制，到底是公部門設立基金還是由社群平台提撥費用？再者，規範法令來主導分配基金的使用審核，以及公平性則可能會是外界質疑之處，是否變成政府另外一個小金庫，或對付第四權的懷柔工具，相關疑慮都必須進一步釐清，且有行政院版本後再來共同討論，以防止可能弊端發生。

國民黨立委曾銘宗表示，他主張立法，贊成媒體議價制度在台灣實行，但付費應直接付給新聞媒體，而不是另設基金，因為另設基金猶如疊床架屋。

藍委李貴敏說，民進黨政府對媒體的處理已令人無法信任，從「數位中介法」、NCC各種爭議都知道，有沒有可能藉由跟數位平台談論付費問題時產生媒體專業外的不當影響，誰都無法保證，因此她主張除了政府要先提出政策態度與方向，更應在選舉影響最小的情況下，用充足時間做最完善的立法討論。