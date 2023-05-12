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新聞眼／媒體議價 數位部不能再以拖待變

聯合報／ 本報記者馬瑞璿
我國數位平台和新聞媒體議價制度，政院版草案始終文風不動。（路透）
我國數位平台和新聞媒體議價制度，政院版草案始終文風不動。（路透）

早在兩年前，產、學、研界就相當重視媒體議價，受不了政府的慢吞吞，民間版媒體議價草案去年九月問世，立委版也於二月起陸續公布，唯獨政院版草案始終文風不動。數位部說，要等媒體公會確認採用哪種議價法、要等媒體與數位平台雙方有共識，但身為主管機關只能一直觀風向、被動等待，而不能拿出自己的立場，為未來的變化做出準備？

經歷過前兩輪媒體議價對話後，行政院打算在Google釋出新聞媒體共榮基金方案細節後規畫第三輪對話；第三輪對話被業界視為關鍵分水嶺，若到了第三輪對話，媒體、數位平台還是談不出東西，那就意味著後續再怎麼談，也很難談出合理的分潤機制。

媒體人私下表示，數位平台前兩輪對話只有派駐台灣的公關人員出席，與會者並無決策能力。「坦白說，台灣就是門戶大開，數位平台在台灣賺走了許多錢，政府連稅收都收不到，台灣媒體就業率持續下降，產業生態鏈根本是破壞殆盡。」而在前兩輪對話中，國內媒體公會已把許多共榮方案提供數位平台，但是數位平台講的回應始終跳針，讓人懷疑「平台出席人員有沒有把意見反映給總部？」

至於數位部雖已為媒體、數位平台雙方搭起橋梁，身為居中協調人，數位部可以感受媒體議價立法的複雜，媒體因屬性不同，能夠接受的共榮條件也不同，而數位平台也因為不夠積極，雙方聚焦進度有限。那麼，數位部還不為接下來的立法預做準備嗎？

在加拿大，當臉書母公司Meta表達「新聞不具經濟價值」，不只加國相當氣憤，就連總理杜魯多也嚴詞抨擊「不負責任與脫離現實」。當加國總理都已開始為自家民主、經濟站出來捍衛時，行政院、數位部究竟是要繼續以拖待變，還是提出實質立法草案、方法與作為，為台灣人民捍衛民主與經濟呢？

行政院 台灣人 議價法

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