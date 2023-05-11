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台中造勢晚會 郭台銘走「韓流」模式：讓台灣賺大錢

賴清德同框白嘉莉 推薦姚旭燈畫展「丹青傳奇」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德（中）今天出席在新光三越展出的畫家姚旭燈（左二）藝術展覽，與新光三越董事長吳東昇（左一）、新光三越總經理吳昕陽（右二）、藝人白嘉莉（右一）一起參觀。記者潘俊宏／攝影
副總統賴清德（中）今天出席在新光三越展出的畫家姚旭燈（左二）藝術展覽，與新光三越董事長吳東昇（左一）、新光三越總經理吳昕陽（右二）、藝人白嘉莉（右一）一起參觀。記者潘俊宏／攝影

副總統賴清德今天下午出席「丹青傳奇」姚旭燈畫展開幕酒會，肯定畫家姚旭燈的膠彩畫藝術成就，並邀請國人一同前來觀賞展覽，賴清德在現場也與藝人白嘉莉同框。

賴清德致詞時首先歡迎姚旭燈返台開展，預祝畫展圓滿成功，歡迎國人蒞臨觀賞。他提到，姚自小就以樹枝在地上作畫，19歲就在國家級美術館推出個展，33歲得到國際青商中華民國總會頒發的全球傑出華裔青年，40歲被日本美術年鑑評選為首席畫家，並且是其中唯一一位外國人，這些成就都相當不容易。

賴清德指出，日本畫界肯定姚大師畫作具有空氣感，縱深結構、色彩搭配都非常好。「我們都知道，膠彩畫創作過程非常不容易，需要層層堆疊」。過去他曾參訪姚旭燈大師在日本的畫室，看到姚認真作畫的樣子，實在令人欽佩。

賴清德表示，姚旭燈雖然旅居日本，但心繫台灣。他曾將自己的作品捐贈給台南市立美術館，對自己的故鄉雲林，更是出錢出力，像是幫助弱勢家庭或貧困的孩子、參與各種公益活動等，不僅是公益的化身，更是台灣之光。

賴清德 日本 美術館

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