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台中造勢晚會 郭台銘走「韓流」模式：讓台灣賺大錢

賴清德接見美國前國土安全部長 再強調資安即國安

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午接見美國前國土安全部部長暨加州大學柏克萊分校政治安全中心主任娜波利塔諾（Janet Napolitano）訪團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午接見美國前國土安全部部長暨加州大學柏克萊分校政治安全中心主任娜波利塔諾（Janet Napolitano）訪團。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午接見美國前國土安全部長、現任加州大學柏克萊分校政治安全中心主任娜波利塔諾（Janet Napolitano）訪團，他感謝娜波利塔諾任內推動多項對台灣友好的政策，尤其將台灣納入美國「免簽證計畫（VWP）」，對於台美兩國人民交流有莫大幫助。

賴清德說，此次娜波利塔諾遠道而來，參加台灣資安大會並發表演說，相信對台灣未來的資安產業發展有莫大助益。

賴清德提到，娜波利塔諾不僅關心產業，也關心學術合作，此行並代表加州大學柏克萊分校與台灣大學簽訂合作備忘錄，相信對未來兩所大學的資安教育會有非常大的貢獻。

賴清德表示，蔡總統特別強調「資安即國安」，也特別重視資訊安全產業的推廣。全球智慧化時代來臨，資安有其必要性之外，台灣半導體產業亦需要資訊安全的保護，更何況台灣面對極權主義威脅，每天所受到的網路攻擊更是不計其數，在這種狀況下，能與娜波利塔諾進行意見交流，相信對台灣有所助益。

娜波利塔諾致詞時表示，台灣在許多領域上都是美國重要的夥伴，在她國土安全部部長任內，將台灣正式納入美國「免簽證計畫」，很高興看到這個計畫獲得良好的成果。她現在的新職是加州大學柏克萊分校政治安全中心主任，也是該中心的創辦人，此次訪台也與台灣大學簽訂合作備忘錄，進一步加強網路安全等重要議題的學術合作。

娜波利塔諾認為，隨著社群媒體平台上的訊息濫用變得愈來愈普遍，網絡安全對於維護民主很重要。網絡安全是台美兩國面臨的關鍵安全問題之一，雖然還有很多可以進步的地方，她很高興台灣和美國能夠成為這一領域的合作夥伴。

副總統賴清德今天下午接見美國前國土安全部部長暨加州大學柏克萊分校政治安全中心主任娜波利塔諾（Janet Napolitano）訪團。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午接見美國前國土安全部部長暨加州大學柏克萊分校政治安全中心主任娜波利塔諾（Janet Napolitano）訪團。圖／總統府提供

美國 資安 賴清德

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