賴清德接見美國前國土安全部長 再強調資安即國安

副總統賴清德今天下午接見美國前國土安全部長、現任加州大學柏克萊分校政治安全中心主任娜波利塔諾（Janet Napolitano）訪團，他感謝娜波利塔諾任內推動多項對台灣友好的政策，尤其將台灣納入美國「免簽證計畫（VWP）」，對於台美兩國人民交流有莫大幫助。

賴清德說，此次娜波利塔諾遠道而來，參加台灣資安大會並發表演說，相信對台灣未來的資安產業發展有莫大助益。

賴清德提到，娜波利塔諾不僅關心產業，也關心學術合作，此行並代表加州大學柏克萊分校與台灣大學簽訂合作備忘錄，相信對未來兩所大學的資安教育會有非常大的貢獻。

賴清德表示，蔡總統特別強調「資安即國安」，也特別重視資訊安全產業的推廣。全球智慧化時代來臨，資安有其必要性之外，台灣半導體產業亦需要資訊安全的保護，更何況台灣面對極權主義威脅，每天所受到的網路攻擊更是不計其數，在這種狀況下，能與娜波利塔諾進行意見交流，相信對台灣有所助益。

娜波利塔諾致詞時表示，台灣在許多領域上都是美國重要的夥伴，在她國土安全部部長任內，將台灣正式納入美國「免簽證計畫」，很高興看到這個計畫獲得良好的成果。她現在的新職是加州大學柏克萊分校政治安全中心主任，也是該中心的創辦人，此次訪台也與台灣大學簽訂合作備忘錄，進一步加強網路安全等重要議題的學術合作。