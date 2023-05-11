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出席護師節活動 蔡英文表揚傑出護理人員
5月12日是國際護師節，衛生福利部、護理師護士公會全國聯合會與護理學會下午在台北國際會議中心舉行112年國際護師節聯合慶祝大會，蔡英文總統、衛福部長薛瑞元等出席並頒獎表揚優秀護理人員。
「112年國際護師節聯合慶祝大會」護師節活動重要的傳光儀式，由蔡總統與紀淑靜理事長及陳靜敏理事長共同帶領全體與會人員舉行，在恩光歌聲中將自南丁格爾女士傳承而來的燭光傳遞到會場的每位與會者，也象徵護理維護國人健康的光照亮社會的每個角落，展現護理最無私、純潔的力量。蔡英文總統並親自頒發112年傑出護理人員專業貢獻獎7位、服務奉獻獎11位與台灣護理先驅及周美玉女士薪傳獎1位。大會並表揚25年以上資歷的3,608位資深護理人員，感謝她(他)們在各個護理領域，持續努力不懈的貢獻。
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