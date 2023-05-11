炸台積電是玩真的？賴清德說「台灣不能懷疑美國」

去年8月2日，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，兩岸情勢愈發緊張，美國各種兵推的消息撲面而來。

尤其在去年的10月7日，一則外電令人瞠目結舌。《彭博社》引用一位不具名美國官員透露的內幕指出，為防中共武力犯台，美國已經進行各種兵推演練，白宮甚至在規劃台積電的緊急應變計畫……，若台灣被占領，會祭出「焦土戰」，摧毀台積電所有設施，防止中國取得晶片技術。

當時，經濟部針對此事回應，美國政府跟我方都有共識，要維護台灣的安全及台海的和平，以及台美半導體產業合作的韌性。《彭博社》引述的報導，只是少數評論人員的看法，並不是美國政府的意見。

無獨有偶，去年11月，美國川普政府任內的白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在尼克森基金會舉辦的「大戰略」峰會上，主張「如果大陸試圖統一台灣，美國應該先毀掉台灣的晶圓廠（包括台積電……）」。

但，這兩則報導並沒有引起大水花，「炸台積電」的消息很快被其他新聞淹沒。

圖／白宮國家安全顧問歐布萊恩。總統府提供

兩次提議炸台積電的歐布萊恩，竟然獲頒台灣特種勳章

未料，今年的3月13日，歐布萊恩在杜拜多哈智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上，再次老調重彈：「若中國大陸攻打台灣，美國會先摧毀台灣的半導體設施，以免被大陸接收。」

他的理由是，若中國大陸攻台後，掌控了台積電，中國大陸將成為「晶片界的OPEC（石油輸出國家組織）」，更勝目前OPEC對全球原油的控制能力，「美國和其他盟國絕不會讓這些工廠落入中國大陸的手中。這種情況絕對不會發生。」

由於歐布萊恩身份特殊，曾任美國軍事最高機密的官員，這番對敏感議題的直白回應，著實令在場的媒體記者震驚不已。

論壇八天後的3月21日下午，總統蔡英文在總統府為歐布萊恩授頒中華民國「特種大綬景星勳章」，還同步對外直播。

由於「摧毀台積電」的說法引發議論，歐布萊恩抵台前，刻意接受中央社的專訪澄清：「會毀台的只有習近平與中共，美國致力確保台灣自由民主，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。」

但，外界都知道，這不過是他要來台受勛，不得不的淡化行為。歐布萊恩兩次在公開場合的談話，鐵證如山，難以狡辯。

外交部長吳釗燮：這是中國對台灣進行的認知作戰！

其實，歐布萊恩並非首次提出這種想法的人。2021年，美國陸軍戰院發表的一篇論文「覆巢」，就主張美國應擬訂計畫，當台灣面臨入侵時，摧毀晶圓廠，以降低對中國大陸的吸引力、增加其成本，嚇阻出兵。這篇論文竟然成為美國陸軍戰院2021年被下載次數最高的論文。

豈料，歐布萊恩的言論風波未息。5月9日，又傳出一段民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）3日在米爾肯研究院舉辦的全球論壇「中國和美國：駕馭戰略競爭」的影音談話。影片中的莫頓直言，「應該讓中國清楚知道，若要入侵台灣，我們（美國）就要炸掉台積電，我只是拋出這個想法，並非是最佳策略，只是一個例子，當然台灣不會喜歡這個想法。」

圖／民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）。Flickr by Gage Skidmore

媒體記者隨即詢問總統蔡英文對莫頓言論的看法，她面無表情、完全沒有回應；但，行政院長陳建仁馬上斥責影音是斷章取意：「關於這段影片，是在中國短影音平台，就是在抖音，還有中國官媒上面，這段影片是被截頭去尾、斷章取義，任何媒體要報導相關消息，應該好好查證。」

外交部長吳釗燮則在立法院接受媒體聯訪時表示，這是中國對台灣進行的認知作戰！把一些人講不相關的話放在一起，做成新聞後，好像很多美國人支持把台積電炸掉，如果仔細去檢視，擴大去解釋要炸毀台積電的說法，大家會得到一個結論，就是中國對台灣進行的認知作戰，希望媒體朋友可以認真看待這些操作手法；如果有看莫頓講話的前言後語，最後的結論，會與媒體問的問題不一樣。

由於媒體記者繼續發問「美方數度談到要炸毀台積電一事」，吳釗燮聽完後頗為不滿，並愈來愈不耐煩，多次提高聲量回應「我剛剛已經回答了」「我剛剛已經說明了，好不好？」現場氣氛變得相當尷尬，不管記者再如何追問，吳釗燮均不願意再說明。

圖／外交部長吳釗燮。外交部提供

「炸台積電」成為美國決策者、執行者熱烈討論焦點

從陳建仁到吳釗燮都在責怪媒體斷章取義、是中國的認知作戰，但，媒體真的誤解了莫頓的說法嗎？

還原莫頓發言的中文意思：「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們（美國）就要炸掉台積電，（不不不）我只是拋出這個想法，這並不是最佳策略，這只是一個例子，當然台灣真的不會喜歡這個想法。」

更重要的是，莫頓甚至主動提及「這是美國決策者、政策執行者之間，正在熱烈辯論的事情」。

這一句話才是重中之重。顯見，如果中國大陸占領台灣，要炸掉台積電，以免被中國掌控，確實是美國領導階層、白宮幕僚兵推討論的重點。

"Hay que dejar claro a chinos que, si invaden Taiwán, volaremos TSMC"



Seth Moulton sugirió hacer explotar la sede de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, considerada el mayor fabricante de semiconductores del mundo, en caso de que Pekín "invada" pic.twitter.com/MkCyzMmLpd — RT en Español (@ActualidadRT) 2023年5月8日

如果《彭博社》引用美國官員的內幕說法，台灣人不相信；如果歐布萊恩、莫頓的說法，台灣人也不相信。至少，副總統賴清德的話，總要相信吧？

今年元月8日，賴清德在台中場的「向黨員報告」會上公開指出：「過去台灣民主固然是民進黨內同志費很多苦心完成目標，千萬不能忘記有美國在背後幫忙，壓制專制獨裁的國民黨，所以台灣民意才有辦法一步一步邁向民主成功的道路。要確保台灣安全，除提高自我防衛力量外，千萬不要讓有心人士故意塑造懷疑美國的言論成功，不然台灣會很危險。」

其實，不只賴清德公開呼籲民眾「不要懷疑美國」，從總統府到行政院都在斥責「疑美論」，3月14日，陳建仁更在立院力戰高金素梅立委的質詢。

高金素梅指出，美國國務院公布「台灣學人計畫」，但美國先前推動「曼斯菲爾德計畫」讓日本經濟低迷30年，「烏克蘭學人計畫」導致俄烏戰爭，美國為自身利益鼓吹戰鬥、摧毀世界和平，希望行政院長陳建仁應對美挺直腰桿，並創造兩岸和平。陳建仁罕見動怒並高聲反嗆「難道要做投降者嗎？」「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信。」

顯見「不能懷疑美國」已是民進黨的基調。既然如此，民進黨更應該相信歐布萊恩、莫頓的談話，他們可是美國重要的政治人物。由此也可推論，美國沙盤推演「當台灣被占領時，要炸掉台積電」的計畫，當然就是真的了。

（本文出自2023.5.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）