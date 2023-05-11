炸台積電是玩真的？賴清德說「台灣不能懷疑美國」
去年10月，美國官員首次釋出「炸台積電」的消息，多數人抱持懷疑；今年3月至今，前美國國家安全顧問、民主黨眾議員又接二連三提議「炸台積電」，真的只是空穴來風嗎？不是，因為「不能懷疑美國」是執政黨的基調，副總統賴清德曾說「千萬不要讓有心人士故意塑造懷疑美國的言論成功，不然台灣會很危險」；行政院長陳建仁斥責立委「不要在那邊講疑美論，大家不會相信」。所以美國政治人物的說法當然是真的；美國兵推「若台灣被占領，會祭出焦土戰，摧毀台積電」的計畫，當然也是真的了。
去年8月2日，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，兩岸情勢愈發緊張，美國各種兵推的消息撲面而來。
尤其在去年的10月7日，一則外電令人瞠目結舌。《彭博社》引用一位不具名美國官員透露的內幕指出，為防中共武力犯台，美國已經進行各種兵推演練，白宮甚至在規劃台積電的緊急應變計畫……，若台灣被占領，會祭出「焦土戰」，摧毀台積電所有設施，防止中國取得晶片技術。
當時，經濟部針對此事回應，美國政府跟我方都有共識，要維護台灣的安全及台海的和平，以及台美半導體產業合作的韌性。《彭博社》引述的報導，只是少數評論人員的看法，並不是美國政府的意見。
無獨有偶，去年11月，美國川普政府任內的白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在尼克森基金會舉辦的「大戰略」峰會上，主張「如果大陸試圖統一台灣，美國應該先毀掉台灣的晶圓廠（包括台積電……）」。
但，這兩則報導並沒有引起大水花，「炸台積電」的消息很快被其他新聞淹沒。
兩次提議炸台積電的歐布萊恩，竟然獲頒台灣特種勳章
未料，今年的3月13日，歐布萊恩在杜拜多哈智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上，再次老調重彈：「若中國大陸攻打台灣，美國會先摧毀台灣的半導體設施，以免被大陸接收。」
他的理由是，若中國大陸攻台後，掌控了台積電，中國大陸將成為「晶片界的OPEC（石油輸出國家組織）」，更勝目前OPEC對全球原油的控制能力，「美國和其他盟國絕不會讓這些工廠落入中國大陸的手中。這種情況絕對不會發生。」
由於歐布萊恩身份特殊，曾任美國軍事最高機密的官員，這番對敏感議題的直白回應，著實令在場的媒體記者震驚不已。
論壇八天後的3月21日下午，總統蔡英文在總統府為歐布萊恩授頒中華民國「特種大綬景星勳章」，還同步對外直播。
由於「摧毀台積電」的說法引發議論，歐布萊恩抵台前，刻意接受中央社的專訪澄清：「會毀台的只有習近平與中共，美國致力確保台灣自由民主，任何指控美國將摧毀或攻擊台灣的說法，都是中共的宣傳與假訊息。」
但，外界都知道，這不過是他要來台受勛，不得不的淡化行為。歐布萊恩兩次在公開場合的談話，鐵證如山，難以狡辯。
外交部長吳釗燮：這是中國對台灣進行的認知作戰！
其實，歐布萊恩並非首次提出這種想法的人。2021年，美國陸軍戰院發表的一篇論文「覆巢」，就主張美國應擬訂計畫，當台灣面臨入侵時，摧毀晶圓廠，以降低對中國大陸的吸引力、增加其成本，嚇阻出兵。這篇論文竟然成為美國陸軍戰院2021年被下載次數最高的論文。
豈料，歐布萊恩的言論風波未息。5月9日，又傳出一段民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）3日在米爾肯研究院舉辦的全球論壇「中國和美國：駕馭戰略競爭」的影音談話。影片中的莫頓直言，「應該讓中國清楚知道，若要入侵台灣，我們（美國）就要炸掉台積電，我只是拋出這個想法，並非是最佳策略，只是一個例子，當然台灣不會喜歡這個想法。」
媒體記者隨即詢問總統蔡英文對莫頓言論的看法，她面無表情、完全沒有回應；但，行政院長陳建仁馬上斥責影音是斷章取意：「關於這段影片，是在中國短影音平台，就是在抖音，還有中國官媒上面，這段影片是被截頭去尾、斷章取義，任何媒體要報導相關消息，應該好好查證。」
外交部長吳釗燮則在立法院接受媒體聯訪時表示，這是中國對台灣進行的認知作戰！把一些人講不相關的話放在一起，做成新聞後，好像很多美國人支持把台積電炸掉，如果仔細去檢視，擴大去解釋要炸毀台積電的說法，大家會得到一個結論，就是中國對台灣進行的認知作戰，希望媒體朋友可以認真看待這些操作手法；如果有看莫頓講話的前言後語，最後的結論，會與媒體問的問題不一樣。
由於媒體記者繼續發問「美方數度談到要炸毀台積電一事」，吳釗燮聽完後頗為不滿，並愈來愈不耐煩，多次提高聲量回應「我剛剛已經回答了」「我剛剛已經說明了，好不好？」現場氣氛變得相當尷尬，不管記者再如何追問，吳釗燮均不願意再說明。
「炸台積電」成為美國決策者、執行者熱烈討論焦點
從陳建仁到吳釗燮都在責怪媒體斷章取義、是中國的認知作戰，但，媒體真的誤解了莫頓的說法嗎？
還原莫頓發言的中文意思：「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們（美國）就要炸掉台積電，（不不不）我只是拋出這個想法，這並不是最佳策略，這只是一個例子，當然台灣真的不會喜歡這個想法。」
更重要的是，莫頓甚至主動提及「這是美國決策者、政策執行者之間，正在熱烈辯論的事情」。
這一句話才是重中之重。顯見，如果中國大陸占領台灣，要炸掉台積電，以免被中國掌控，確實是美國領導階層、白宮幕僚兵推討論的重點。
"Hay que dejar claro a chinos que, si invaden Taiwán, volaremos TSMC"— RT en Español (@ActualidadRT) 2023年5月8日
Seth Moulton sugirió hacer explotar la sede de la empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, considerada el mayor fabricante de semiconductores del mundo, en caso de que Pekín "invada" pic.twitter.com/MkCyzMmLpd
如果《彭博社》引用美國官員的內幕說法，台灣人不相信；如果歐布萊恩、莫頓的說法，台灣人也不相信。至少，副總統賴清德的話，總要相信吧？
今年元月8日，賴清德在台中場的「向黨員報告」會上公開指出：「過去台灣民主固然是民進黨內同志費很多苦心完成目標，千萬不能忘記有美國在背後幫忙，壓制專制獨裁的國民黨，所以台灣民意才有辦法一步一步邁向民主成功的道路。要確保台灣安全，除提高自我防衛力量外，千萬不要讓有心人士故意塑造懷疑美國的言論成功，不然台灣會很危險。」
其實，不只賴清德公開呼籲民眾「不要懷疑美國」，從總統府到行政院都在斥責「疑美論」，3月14日，陳建仁更在立院力戰高金素梅立委的質詢。
高金素梅指出，美國國務院公布「台灣學人計畫」，但美國先前推動「曼斯菲爾德計畫」讓日本經濟低迷30年，「烏克蘭學人計畫」導致俄烏戰爭，美國為自身利益鼓吹戰鬥、摧毀世界和平，希望行政院長陳建仁應對美挺直腰桿，並創造兩岸和平。陳建仁罕見動怒並高聲反嗆「難道要做投降者嗎？」「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論，大家不會相信。」
顯見「不能懷疑美國」已是民進黨的基調。既然如此，民進黨更應該相信歐布萊恩、莫頓的談話，他們可是美國重要的政治人物。由此也可推論，美國沙盤推演「當台灣被占領時，要炸掉台積電」的計畫，當然就是真的了。
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（本文出自2023.5.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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