快訊

今年首例豬流感H1N2v！中部青少女常去養豬場 羅一鈞推論「2感染來源」

美墨邊境危機倒數！上萬非法移民聚集，準備衝入美國

林淑雅搭捷運遇死劫 8旬律師父哀痛招魂老淚縱橫

朱立倫：蔡政府520總體檢就是爛 大家不再相信「Liar」

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

國民黨智庫今天舉行「520蔡政府施政總體檢」民調發布會。在民生經濟方面，調查結果顯示，高達95.6%民眾感到物價上漲、超過三分之一的民眾覺得家庭經濟狀況變差；蔡英文任內的兩岸關係，超過七成民眾認為變差，超過一半以上的民眾擔心兩岸發生重大衝突或戰爭。

國民黨主席朱立倫致詞表示，智庫這幾個月來開了一系列記者會，以真實數據點出蔡政府的缺失與問題，今天的總體檢就是要讓人民知道，這個政府7年來的結論就是「爛」。

國民黨智庫執行長柯志恩表示，在經濟民生方面，CPI已連續3年接近或超過2％，為20年來所未見，有超過三分之一的受訪民眾對於家庭經濟狀況的感受是變差的，對於未來一年景氣更有超過半數以上的民眾感到悲觀。

在能源政策方面，柯志恩表示，民調也顯示，有62.2%受訪民眾擔心夏日用電高峰可能停電問題、將近55％的民眾不接受大規模農地種電的政策，不接受提高火力發電的民眾則占53.6%，另一方面則有68.8%贊成現有核電廠延役再穩健減核。

勞保基金方面，柯志恩指出，精算報告揭露2028年即將破產，民調結果顯示有59.5％民眾擔心領不到退休金。在空氣汙染方面，有超過六成民眾認為空氣更差了；另外，有六成民眾認為治安更差了。在教育問題方面，108課綱改來改去，有47.1%的民眾不認同新課綱可以提升下一代學生的競爭力。

在兩岸關係方面，柯志恩表示，有高達七成民眾認為兩岸關係變差了，有57.3%民眾擔心兩岸衝突。在施政滿意度方面，有48.6%民眾不滿意蔡英文總統的施政，不滿意度高於滿意度。另外則有34.9%的民眾不滿意行政院長陳建仁的施政表現。

朱立倫表示，民進黨中過去主張「台獨萬歲」者現在改為「務實的台獨工作者」，目的就是騙選票，若做人格測試的話，這個「蔡賴政府」就是Liar，現在還要大家相信Liar(賴)，他相信大家不願繼續接受、更不會相信了。

本次調查訪問時間是2023年5月6日至5月8日3天，採用電腦輔助電話訪問方式進行民調，共完成1071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

民調 柯志恩 朱立倫 蔡英文

延伸閱讀

藍智庫公布最新民調 蔡總統不滿意度高於滿意度

柯文哲99.9%參選到底 朱立倫：還有0.01%都全力以赴

影／國民黨公布蔡政府民調 朱立倫痛批政府擺爛

朱立倫：下周就會推出我們「最強的候選人」

相關新聞

數位部打詐看不見成效 立委批唐鳳：這不是耍嘴皮子的殿堂

行政院一周前通過打擊詐欺行動綱領1.5版，讓打詐國家隊能力再升級，不過，人民仍接收到層出不窮的詐騙簡訊，數位部長唐鳳今（...

蔡總統執政七年國人給幾分？ 民調顯示「沒功勞也有苦勞」

蔡英文總統執政將滿7年，台灣民意基金會今天公布「國人對蔡英文總統執政7年的評價」民調，結果顯示總平均成績是60.29分，...

遭控酒後怒罵公務員 林昱仲辭民進黨南市評委召集人

民進黨籍立委林宜瑾胞弟林昱仲遭控日前打電話到台南市政府環保局咆哮，民進黨台南市黨部表示，林昱仲今天中午辭去市黨部評委召集...

開會就是有做事？im.B吸金案凸顯打詐國家隊的空轉內耗

刑事局上周查獲「不動產借貸媒合平台im.B」以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金案件，檢警過濾搜索扣押物，赫然發現主嫌曾國緯的人脈軌跡不僅遍布檢警調，連總統府人員都有。據了解，曾國緯經常舉辦餐會，並以該府方人員會參加飯局為誘因，成功吸引不少司法高官自動入列，包括明星級檢察長、調查局站主任層級以上官員、警政署三線一星以上高階警官，都是曾國緯宴客的座上賓，這些司法人員在得知曾國緯收押後，幾乎「人人自危」，深怕名單外流，變成與吸金通緝犯同框的話題人物。

我駐美代表處簽約公關公司 被曝以「台灣共和國」名義對美遊說

美國外交政策雖然遵守一個中國，不支持台灣獨立，但在美國司法部揭露的外國代理人登記資料當中，已有接受我駐美代表處（TECRO）簽約付費委託的美國公關公司，以代表台灣共和國（Taiwan Republic）為名義，向司法部完成登記，截至目前，駐美代表處並未要求對方更正。 事實上，許多美國政治公關公司協助台灣在美國進行政策遊說活動，他們向美國司法部登記的代理外國國家身分，對於台灣的名稱部分，十分混亂，大都不一致。...

朱立倫：蔡政府520總體檢就是爛 大家不再相信「Liar」

國民黨智庫今天舉行「520蔡政府施政總體檢」民調發布會。在民生經濟方面，調查結果顯示，高達95.6%民眾感到物價上漲、超...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦