朱立倫：蔡政府520總體檢就是爛 大家不再相信「Liar」

國民黨智庫今天舉行「520蔡政府施政總體檢」民調發布會。在民生經濟方面，調查結果顯示，高達95.6%民眾感到物價上漲、超過三分之一的民眾覺得家庭經濟狀況變差；蔡英文任內的兩岸關係，超過七成民眾認為變差，超過一半以上的民眾擔心兩岸發生重大衝突或戰爭。

國民黨主席朱立倫致詞表示，智庫這幾個月來開了一系列記者會，以真實數據點出蔡政府的缺失與問題，今天的總體檢就是要讓人民知道，這個政府7年來的結論就是「爛」。

國民黨智庫執行長柯志恩表示，在經濟民生方面，CPI已連續3年接近或超過2％，為20年來所未見，有超過三分之一的受訪民眾對於家庭經濟狀況的感受是變差的，對於未來一年景氣更有超過半數以上的民眾感到悲觀。

在能源政策方面，柯志恩表示，民調也顯示，有62.2%受訪民眾擔心夏日用電高峰可能停電問題、將近55％的民眾不接受大規模農地種電的政策，不接受提高火力發電的民眾則占53.6%，另一方面則有68.8%贊成現有核電廠延役再穩健減核。

勞保基金方面，柯志恩指出，精算報告揭露2028年即將破產，民調結果顯示有59.5％民眾擔心領不到退休金。在空氣汙染方面，有超過六成民眾認為空氣更差了；另外，有六成民眾認為治安更差了。在教育問題方面，108課綱改來改去，有47.1%的民眾不認同新課綱可以提升下一代學生的競爭力。

在兩岸關係方面，柯志恩表示，有高達七成民眾認為兩岸關係變差了，有57.3%民眾擔心兩岸衝突。在施政滿意度方面，有48.6%民眾不滿意蔡英文總統的施政，不滿意度高於滿意度。另外則有34.9%的民眾不滿意行政院長陳建仁的施政表現。

朱立倫表示，民進黨中過去主張「台獨萬歲」者現在改為「務實的台獨工作者」，目的就是騙選票，若做人格測試的話，這個「蔡賴政府」就是Liar，現在還要大家相信Liar(賴)，他相信大家不願繼續接受、更不會相信了。

本次調查訪問時間是2023年5月6日至5月8日3天，採用電腦輔助電話訪問方式進行民調，共完成1071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。