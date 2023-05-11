議員曝有2千多把槍枝在外 侯友宜回擊中央沒管好源頭

新北市議會總質詢，民進黨議員林秉宥穿著「防彈衣」上陣質詢，他說，2013年至2021年從國外進口3000把槍枝，政府沒收200把，還有許多在外，新北市府做事要找對方法，否則基層會疲於奔命。侯友宜高分貝回應，槍枝管理源頭在中央，早點修法就能阻止案件發生，顯然是中央反應太慢。

林秉宥說，去年在三重有查獲100多隻模擬槍，想問昨天的五股槍擊案與三重案的來源是不是一樣的？新北市警察局長廖訓誠回應，經過鑑識中心研判是模擬槍改造，不過詳細還是要送刑事局鑑定報告。

林秉宥指出，不用花這麼多時間，都同一個來源啦，侯友宜說這是個案，自己知道這不是個案，有特定的人在做特定的事，危害治安，因為新北放錯心力，讓基層員警去疲於奔命做事，方向錯誤，這批槍從2013年到2021年從國外進口的3000把，警政署沒收200把，其他都還在外面，不只新北市啦，都是這個來源，幕後黑手還逍遙法外，這個人還有膽去告警政署說這是他的權益。法令現在已經禁止，大家都知道什麼東西會有危害。

廖訓誠表示，謝謝議員資訊，但警方對非法槍枝原則，都是以人追槍，以槍追人，後面來源都要追查才知道。

林秉宥說，這個東西進口數量就是2998支，昨天在五股犯案的槍枝，只有沒收200把，可以到外面去查，這些都是有很明確的方向，市府也知道該怎麼做，自己擔憂的是侯友宜即將離開新北市議會、新北市府，要告假也沒關係，但這段期間，廖訓誠會滿可憐的，因為廖從嘉義來到新北市這麼大的地方、人口這麼多，很擔心廖訓誠有沒有能力去應付這些問題。

林秉宥表示，現在基層人員不足，現在發生這些遺憾的事情，沒有人能看到，如果都在做錯的方向，或是糾結在過去認為正確的方法上，會令自己很憂心。

侯友宜表示，謝謝議員告訴這個資訊，進來了3000把槍枝，是誰讓它進來，「源頭不管理的中央為什麼不管理好？」3000把只查了200把，還有2000多把在外面，辛苦的同仁要付出生命代價，也讓很多人受害，源頭管理是最重要的，進來的源頭槍枝都還沒處理好。

林秉宥反批，侯友宜的說法要修正，因為警察同仁努力，本來的灰色地帶，中央已經修法完全禁止，社會本就會進步，技術條件會改變，現在也確定不合法了，自己要講的是不要把責任推給中央，因為現在法令已經都已經存在了。

侯友宜大聲回應，法令是去年底才修正，這治安問題早點反應、早點做，就不會有這些犯罪，如早點預防就不會有事，犯罪是滾動式，靠的是追源頭，管理事情，要馬上改變作戰策略，這表示中央反應不及，不然怎會有3000把還在外面流露。