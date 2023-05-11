中油大林廠氣爆大火事發半年 第三方調查報告仍不公開

中油大林煉油廠去年10月發生氣爆火警，時代力量立委陳椒華今天表示，行政部門至今仍不敢提供及公開第三方公正單位調查報告，罔顧立法院要求經濟部在3個月內交報告的臨時提案，經濟部跟中油到底在害怕什麼。

中油大林煉油廠在去年10月27日發生氣爆火災事故，陳椒華上午在立法院舉行記者會指出，她在去年11月質詢中油公司，透過臨時提案要求經濟部務必由第三方公正單位進行事故原因的調查，並且要在3個月內完成。

陳椒華說明，經濟部理應在今年3月提交第三方調查報告及改善計畫，但是迄今已經超過2個月，仍然未見第一手調查報告，僅有一份中油公司在今年2月提供的「1027中油大林廠事故行政調查專案報告」簡略初稿。

不過，陳椒華說，第三方公正單位早在今年1月底就完成調查報告，時代力量黨團屢次要求經濟部國營會提供報告，但是經濟部總是聲稱無法提供，根本就是藐視國會的監督。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，中油公司在事發5個月後到大林蒲地區說明，然而他們依然不公開完整的調查報告，罔顧社區的知情權，進而讓社會再次對中油及國營事業失去信心，中油連調查報告的資訊都不肯公開，社會要如何相信台灣有能力面對淨零的挑戰。

看守台灣協會秘書長謝和霖則說，油品生產並非高科技，再加上全球在2050淨零減碳目標下的共同努力，原油需求長期將走向衰退，適時退出市場不僅將有效降低南部的環境負荷，更能免得日後因為供過於求而與他國低價惡性競爭，還要背負犧牲台灣生態環境的惡名。

陳椒華強調，中油公司應該盡快給民眾一個交代，並且公開第三方驗證報告，告訴大家這次起火的原因為何，而不是一直迴避問題，甚至不願意改善，讓地方居民一直活在恐懼當中。