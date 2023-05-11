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邱顯智爆料政治獻金搞烏龍 國民黨許淑華誤植為民進黨

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨北市議員許淑華與國民黨南投縣長許淑華同名同姓，時代力量立委邱顯智在揭露政治獻金來源時，把藍營許淑華當作綠營許淑華引發爭議。圖／聯合報系資料照
民進黨北市議員許淑華與國民黨南投縣長許淑華同名同姓，時代力量立委邱顯智在揭露政治獻金來源時，把藍營許淑華當作綠營許淑華引發爭議。圖／聯合報系資料照

時代力量不分區立委邱顯智昨晚揭露國民黨、民進黨選舉政治獻金來源，其中指稱「民進黨許淑華」拿了在台中發生公安意外的「興富發建設」50萬元。對此，民進黨台北市議員許淑華澄清，興富發建設在2020大選，是捐給國民黨的南投縣長許淑華，批評藍營粉專「看到影子就開槍」，也不排除提告。

興富發建設昨發生重大公安意外，頂樓塔吊掉落滯台中捷運軌道上，造成1死10傷。昨晚邱顯智在Facebook揭露各大建設公司捐款給國民黨與民進黨政治獻金，誤以為南投縣長許淑華為北市議員許淑華，還有藍營粉專轉貼造成誤解。

民進黨台北市議員許淑華今天在Facebook發文稱清。她指出，昨晚邱顯智針對造成這起傷亡事故的「興富發建設」，公布過往捐贈過政治獻金的名單，赫然發現自己的名字並標註「民進黨許淑華」。

許淑華表示，事實上興富發建設在2020年大選捐贈政治獻金，收受者是當時在南投參選立委的「國民黨許淑華」，根本與自己無關。經過立即反應澄清，邱顯智也已經在昨深夜更正。

許淑華說，很遺憾今天看到有不少藍營側翼粉專仍然引用錯誤資訊，甚至是刻意影射、抹黑，再次鄭重澄清，自己從未收受過興富發建設捐款。一開始誤植的邱顯智委員也承認誤會並更正，這些藍營粉專或個別帳號必須立即改正標註錯誤，否則已經蒐集相關截圖證據，不排除對「刻意栽贓」的惡質粉專進行提告。

許淑華 邱顯智 政治獻金 興富發

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