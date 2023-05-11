蔣萬安出席院會 向政院提4大要求

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台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台北市長蔣萬安11日出席行政院會，會後接受媒體聯訪。（蔣萬安臉書）
台北市長蔣萬安11日出席行政院會，會後接受媒體聯訪。（蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安11日出席行政院會，並向行政院長陳建仁提出社子島發展、軌道業電價凍漲、警消勤務加給與行人地獄等四項議題，其中在社子島與行人地獄已獲得與會官員正面回應，其他則還在持續研議中。針對近日中捷工安意外，蔣萬安也說，有請捷運局協助，並回頭檢查北市工安是否完善。

盼北捷電價凍漲

蔣萬安11日出席完院會後受訪說，此次出席向行政院長陳建仁提出4個議題：社子島發展、軌道業電價凍漲、警消勤務加給與行人地獄。他說，社子島問題已經持續53年，好不容易通過都市計畫與環評，並持續與居民進行意見溝通，北市也在3月回函，希望內政部能再次召開專案小組審理相關區段徵收計畫。

針對軌道業電價凍漲議題，蔣萬安表示，北捷的營運成本中電價就佔13%，而近兩年來電價漲幅達34%，考慮北捷運量大的情況，希望能與經濟部爭取電價凍漲；警消勤務加給部分，蔣萬安則說，台北中央政府機關多，抗議較多，加上物價偏高，警消勤務繁重，目前外調比例逐漸上升，盼能增加勤務加給。

北捷工安大體檢

最後是行人地獄議題，蔣萬安表示，台北市對此有提出友善計畫，並向交通部申請補助，也獲得交通部長王國材正面回應，而與會的內政部次長花敬群在社子島開發議題上也向他承諾，會儘速召開專案小組會議處理。

針對中捷事件，蔣萬安被媒體問到北捷是否有提供協助時回應說，有請捷運局到台中協助隔音牆拆除工程，而台北市也有121處工程與捷運相鄰，目前已啟動沿線稽查，並要求工地強化塔式起重機穩固，勞檢處也要檢查與回報工地的狀況。

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蔣萬安 行政院

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