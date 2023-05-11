上任閣揆100天 陳建仁8張圖卡秀「溫暖堅韌內閣」政績

行政院長陳建仁及內閣團隊就任滿100天，陳建仁今天在臉書列出成績單，包括教育、醫療、文化、交通、打詐、內政等，陳建仁表示，這段時間推動的工作遠遠不只這些，像是治水、產業升級的工作從未停歇，不斷在跟極端氣候賽跑，要趕在事情發生前做好準備，是每一任院長都要持續努力的事情。

陳建仁表示，過去3年，全球面對疫情威脅，台灣在國人團結之下，防疫成績受到世界肯定。走過疫情，政府積極推動疫後特別條例，振興產業、觀光、經濟，更為未來布局，透過交通月票優惠推動大眾運輸工具的使用，也投入農業韌性、中小企業產業智慧化等工作。

全民共享普發現金部分，陳建仁說，已經有超過2千1百萬人領取，感謝協助的部會、同仁、夥伴，讓政策獲得非常多民眾肯定，反映這次發放作業非常親民簡便，這都是一起努力的成果。