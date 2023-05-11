快訊

Google首款摺疊手機Pixel Fold問世！上市名單「沒有台灣」 高層親曝原因

7寶媽揹1歲嬰滑雪惹眾怒 「Snowin 滑雪學校」發聲道歉

研究顯示喝這種茶確實能防癌！尤其對乳癌、攝護腺癌最顯著

上任閣揆100天 陳建仁8張圖卡秀「溫暖堅韌內閣」政績

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長陳建仁。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
行政院長陳建仁。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

行政院長陳建仁及內閣團隊就任滿100天，陳建仁今天在臉書列出成績單，包括教育、醫療、文化、交通、打詐、內政等，陳建仁表示，這段時間推動的工作遠遠不只這些，像是治水、產業升級的工作從未停歇，不斷在跟極端氣候賽跑，要趕在事情發生前做好準備，是每一任院長都要持續努力的事情。

陳建仁表示，過去3年，全球面對疫情威脅，台灣在國人團結之下，防疫成績受到世界肯定。走過疫情，政府積極推動疫後特別條例，振興產業、觀光、經濟，更為未來布局，透過交通月票優惠推動大眾運輸工具的使用，也投入農業韌性、中小企業產業智慧化等工作。

全民共享普發現金部分，陳建仁說，已經有超過2千1百萬人領取，感謝協助的部會、同仁、夥伴，讓政策獲得非常多民眾肯定，反映這次發放作業非常親民簡便，這都是一起努力的成果。

陳建仁表示，擔任行政院長後最深的感觸，看似簡單的每項業務，都需要許多的溝通協調，這是擔任行政院長最關鍵的工作，所有政策都有目標跟要解決的問題，但也會有成本與責任，如何讓政策可以照顧到需要的人，簡化過程並減少衝擊，一步一腳印逐步推進。

行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供
行政院長陳建仁上任滿100天，陳建仁今天在臉書透過圖卡秀政績。圖／行政院提供

陳建仁 行政院

延伸閱讀

陳建仁上任100天 蔡總統感謝今年初接下重擔

上任100天 陳建仁：努力讓人民對民進黨延續執政有信心

到底誰擋BNT疫苗？ 賴清德：真理越辯越明

陳建仁內閣100天 朱立倫：沒有溫暖堅韌 只有無情無能

相關新聞

蔡總統執政七年國人給幾分？ 民調顯示「沒功勞也有苦勞」

蔡英文總統執政將滿7年，台灣民意基金會今天公布「國人對蔡英文總統執政7年的評價」民調，結果顯示總平均成績是60.29分，...

嗆辣徐巧芯「完勝」費鴻泰 國民黨新時代來臨？

戰鬥力十足的徐巧芯，在立委初選一舉扳倒常勝老將費鴻泰，讓國民黨青壯世代深感振奮。但這股象徵世代交替的巨浪，並未一舉沖走阻擋國民黨重返執政的結構性隱憂。

新聞眼／內閣大撒幣 人民感受不到大作為

行政院長陳建仁上任滿一百天，言談間，不離感謝蔡英文總統、前任院長蘇貞昌，標榜「溫暖、堅韌」的陳內閣，雖沒有前朝的霸道，也...

陳內閣100天 藍批無情、軟弱、擺爛

行政院長陳建仁上任滿一百天。國民黨立法院黨團昨天批評，號稱溫暖、堅韌的內閣，面對青年低薪冷眼對待，勞保財務黑洞快速惡化，...

上任閣揆100天 陳建仁用圖卡秀政績

行政院長陳建仁及內閣團隊就任滿100天，陳建仁今天在臉書列出成績單，包括教育、醫療、文化、交通、打詐、內政等，陳建仁表示...

范雲首提修法落實新聞有價 成立基金制度健全媒體發展

民進黨立委范雲今天說，大型數位平台長期無償使用新聞內容，造成新聞媒體廣告收益大幅下滑、媒體經營環境愈發艱困，記者的勞動條...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦