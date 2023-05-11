范雲首提修法落實新聞有價 成立基金制度健全媒體發展

民進黨立委范雲今天說，大型數位平台長期無償使用新聞內容，造成新聞媒體廣告收益大幅下滑、媒體經營環境愈發艱困，記者的勞動條件每況愈下，因此她提出納入「新聞基金制度」的「數位新聞發展與民主韌性法」草案，以期兼顧新聞媒體業的生存及新聞內容的品質。

范雲上午在立法院舉行「落實新聞有價成立基金，健全媒體發展」記者會，公布由政大新聞系教授劉昌德、台大新聞所所長洪貞玲、律師周宇修等專家學者及業界代表共同起草，首度納入「新聞基金制度」的「數位新聞發展與民主韌性法」草案。

范雲指出，大型跨國數位平台，長期無償引用或使用新聞內容，獲得巨額數位廣告收益，造成新聞媒體廣告收益大幅下滑、媒體經營環境愈發艱困，日益惡化的媒體環境連帶影響記者的勞動條件，讓許多想要認真報導新聞的記者，迫於點閱率與演算法，只得快速交稿，疲於奔命。

范雲認為，政府必須創造環境，讓新聞媒體得以發揮第四權，確保公共議題討論的空間，強化台灣的民主韌性，因此她的草案版本結合議價制度與基金制度，期待能夠兼顧新聞媒體業的生存及新聞內容的品質保障。

范雲說明，草案重點包括首創與議價制度並行的「新聞基金制度」，由數位平台提撥一部份本土廣告收益成立基金，用以補助媒體記者產製優良新聞內容、推動產業數位轉型等，讓第一線基層記者能夠無後顧之憂去做優質深入的報導，深化新聞媒體產製內容，真正彰顯的新聞價值。

范雲還說，為了確保基金效益能夠回饋到第一線工作者身上，所以她將新聞媒體業工會團體代表納入基金管理委員會中。另外，部份分潤應該用以改善媒體記者的勞動條件，明定新聞媒體業獲得數位平台分潤時，必須提撥一定比例專款專用，改善媒體工作者的勞動條件。

劉昌德指出，跨國平台衝擊台灣新聞業，已經對產業發展、專業維護，甚至民主運作都造成危機，如果僅有採用議價制度，恐會有三項隱憂，包含議價僅對大型媒體集團有利、小型媒體恐難受惠，難以確保分潤後的用途，無法提升報導品質或改善新聞工作環境。

中正大學傳播系教授羅世宏表示，新聞基金需要由政府帶頭捐贈「第一桶金」，並且有未來的長期挹注，以發揮示範效果，該草案可能會使數位平台轉換策略與服務內容，如何避免、因應與化解也是必須加以思考的問題。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷則說，在新聞有價的討論過程當中，不能沒有勞工的聲音，很遺憾數位發展部始終不願意正視，但是基層新聞從業人員才真正知道強勢的數位平台對內容衝擊有多大，從標題、內容到剪接都是如此。

范雲強調，新聞有價已經成為社會共識，國際間包含澳洲、美國、加拿大及歐盟，各國陸續提出相關的政策法案，因應數位平台興起對新聞媒體的衝擊，台灣不應該置身事外，而是要提出法制化的具體解方。