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蔡總統執政七年國人給幾分？ 民調結果及格邊緣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會今天公布「國人對蔡英文總統執政7年的評價」民調，結果顯示總平均成績是60.29分。圖／台灣民意基金會提供
台灣民意基金會今天公布「國人對蔡英文總統執政7年的評價」民調，結果顯示總平均成績是60.29分。圖／台灣民意基金會提供

蔡英文總統執政將滿7年，台灣民意基金會今天公布「國人對蔡英文總統執政7年的評價」民調，結果顯示總平均成績是60.29分，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這傳達了一個重要的訊息，那就是對於蔡總統執政7年，全民的總評價是勉強及格，有濃濃的「沒有功勞也有苦勞」味道。

民調細項顯示，28.9%受訪者覺得蔡總統執政7年成績非常好，給80分以上；13.9%覺得還算好，給61-79分；18.9%覺得普普通通，給60分；16%覺得不太好，給50-59分；18.6%覺得一點也不好，給0-49分。

從政黨支持傾向看，不同政黨支持者，對蔡總統執政七年的表現，有截然不同的觀感與評價。具體地講，民進黨支持者給出平均分數79.47分；國民黨支持者給出平均分數45.15分；民眾黨支持者給出平均分數48.05分；時代力量支持者給出平均分數65.26 分；中性選民給出平均分數57.05分。

游盈隆表示，對蔡總統執政七年的表現，國人呈現五光十色的觀感與評價，因年齡、教育、省籍、階級、政黨及居住地的不同而不同，這本是一個多元民主社會的常態。但對一個執政已經七年，並期盼獲得接下來四年或更久執政機會的政黨而言，眼前整體民意反應的確有諸多值得反省警惕之處。

本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫；山水民意研究公司接受委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是5月8、9日兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

蔡英文 游盈隆 民調

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