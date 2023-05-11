影／落實新聞有價 立委提案成立新聞基金制度健全媒體發展
立法委員范雲今天上午於立法院舉行記者會，公布由政大新聞系劉昌德教授、台大新聞所洪貞玲教授、周宇修律師等專家學者及業界代表共同起草，納入「新聞基金制度」的「數位新聞發展與民主韌性法」草案。共同起草人劉昌德教授、國立中正大學傳播學系教授兼台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏、以及全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷一同出席記者會，共同呼籲速立專法以解決數位時代下的媒體生存困境。
范雲指出大型跨國數位平台，例如Google、Meta長期無償引用或使用新聞內容，獲巨額數位廣告收入的同時，卻造成新聞媒體廣告收益大幅下滑、媒體經營環境愈發艱困，日益惡化的媒體環境，也連帶影響記者勞動條件每況愈下，更使許多想認真報導新聞的記者，迫於點閱率、演算法，只得快速交稿，疲於奔命。
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