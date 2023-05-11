影／落實新聞有價 立委提案成立新聞基金制度健全媒體發展

民進黨籍桃園市議員楊家俍拋出震撼彈，指自己在20多年前還是大學生時曾涉犯「兒童及少年性交易防制條例」罪被判刑，尊重中執會決議，主動向黨中央申請放棄立委提名資格。 民進黨派系人士表示，根據楊家俍自訴及2002年的簡易法庭判決書內容，可以得知這是他年少無知時犯下的過錯，並非不能對社會解釋的過錯。再者，知悉的人也是極少數，因此他才會放膽報名初選，好不容易勝出後才又宣布放棄，有綠營人士懷疑是要讓民進黨主席賴清德難看。...

2023-05-11 07:00