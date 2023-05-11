蔣萬安出席行政院會 盼中央協助北捷電價凍漲、社子島開發

台北市長蔣萬安今天上午將出席行政院會，針對最近大家關注的行人地獄、北捷電價漲，還有社子島等議題向中央反映，希望爭取中央協助。

蔣萬安上午出席「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」活動，對媒體詢問在行政院會中會提出哪些議題討論？蔣萬安表示，有些議題很需要中央協助，希望中央與地方合作，為地方爭取更好建設。包括社子島開發案、行人地獄問題、北捷電價爭取凍漲、還有警察繁重勤務加成、消防員危險勤務加給等，希望能在院會提出，請中央給予協助。

目前社子島開發，進度還在內政部審議區段徵收範圍及抵價地比例，另外，北捷因電價漲，造成電價成本負擔增加6億多元，蔣萬安希望爭取中央給予北捷公共運輸電價凍漲，還有大家關心的行人地獄改善，希望爭取中央友善行人改善，多一些補助。