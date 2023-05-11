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新聞眼／內閣大撒幣 人民感受不到大作為

聯合報／ 本報記者鄭媁
行政院長陳建仁上任100天，今晚透過臉書影片闡述心境。圖／擷自陳建仁臉書
行政院長陳建仁上任100天，今晚透過臉書影片闡述心境。圖／擷自陳建仁臉書

行政院長陳建仁上任滿一百天，言談間，不離感謝蔡英文總統、前任院長蘇貞昌，標榜「溫暖、堅韌」的陳內閣，雖沒有前朝的霸道，也看不見果敢的擔當。

陳建仁不似前閣揆蘇貞昌「衝衝衝」性格，每天大多一至兩場公開行程。學者出身的他，回應媒體時事，不比過去蘇貞昌金句連連，面對立委質詢，對政務也顯不夠熟悉的弱點，時常仰賴部會首長救火；相比之下，行政院副院長鄭文燦的角色反倒吃重不少。

鄭文燦處事圓融，對政治事務具高敏感性，在首次行政院會，陳建仁即指名要求鄭文燦擔任協調窗口，借重其協調溝通能力。鄭文燦後續接連召開穩定物價小組會議，在缺蛋、缺水、能源等各項會議中，皆可見到他的身影，就連總統許多公開行程，也是由鄭文燦陪同，其重要性不言可喻。

陳建仁的定位很清楚，蔡總統需要一位「新氣象」的閣揆，陳建仁的陽光暖男特質，至少可在蔡最後一年任期不致生出太大波瀾，亦不足以有撼動二○二四選情的大差錯。這樣的維穩內閣，只要延續政策，就可確保政見得以繼續推行，至於要期待有大破大立的改革新措施，恐怕很難看到了。

但人民對內閣的期待，豈僅如此？陳內閣上台後，在前任基礎上，用超徵稅收為全民發六千元紅包，用前瞻基礎建設提升抗旱韌性，以國外採購雞蛋因應缺蛋潮，再拿一千億元預算撥補勞保基金，如此一再「大撒幣」，卻沒讓人民感受「大作為」，顯然，陳內閣還遠遠跟不上人民的要求。

鄭文燦 內閣 陳建仁 蘇貞昌 蔡英文 前瞻基礎建設 抗旱

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