陳內閣100天 藍批無情、軟弱、擺爛

行政院長陳建仁上任滿一百天。國民黨立法院黨團昨天批評，號稱溫暖、堅韌的內閣，面對青年低薪冷眼對待，勞保財務黑洞快速惡化，對少子化問題更是毫無作為，「整個內閣都在擺爛」，「掉漆內閣」把爛攤子留給下一任政府。

國民黨主席朱立倫表示，陳內閣幾乎換湯不換藥，上任百日以來不但沒有溫暖，還非常無情；沒有堅韌，是軟弱無能。他批評，陳內閣主政下，詐騙案件層出不窮，不斷丟失邦交國，最近還有四千多名年輕人退出志願役，結果執政當局要把警察變成第二陸軍，把海巡變成第二海軍，要全民皆兵。

陳內閣100天 大事及爭議 製表／鄭媁、侯俐安

國民黨立委吳怡玎批評，陳建仁和行政院副院長鄭文燦上任後，發布施政重點，落實轉型正義竟比打擊詐騙、掃蕩毒品、健全房市與租賃制度更重要。國民黨立委謝衣鳳則說，台灣首季ＧＤＰ負成長，為負三點零二％，創十四年新低，陳內閣做不到「保二」，就等國民黨重回執政。

民眾黨團昨也批評政府推動青年就業方案成效不佳，只會大撒幣，呼籲中央盤點人力需求與經濟結構，妥善規畫產學合作，並擬定中長期規畫，研擬最低工資法，從結構上改善青年低薪。

台灣民意基金會董事長游盈隆則示警，一個安靜無聲的內閣，並不是好現象，因為這表示內閣沒有讓人民看得見的作為，更別說讓人民興奮的改革；沒有重大政策的推動，恐失去執政的主場優勢，長期下來，政府弱勢將成人民刻板印象，尤其在總統大選年，勢必不利同黨總統侯選人，後果堪慮。

針對外界批評，行政院表示，政府積極歡迎各界提供施政建言，但相關評斷應本於事實基礎，而非恣意謾罵、無的放矢。陳建仁昨晚也透過臉書影片表示，在蔡總統任期最後一年，他要把台灣打造成一個更堅韌永續的國家，期盼用一年時間做最起碼未來四年該做的事；他也自曝日前的缺蛋議題，讓他知道院長任務需要大量的溝通協調。

行政院代理發言人羅秉成表示，尊重立委對行政團隊施政建言，陳建仁上任後，戮力執行蔡英文總統交付的四大任務，全力推動疫後復甦、社會照顧、提升國家基礎建設以及推動六大核心戰略產業等各項目標，絕無擺爛。

學者：陳內閣彷彿觀眾

【記者侯俐安、林銘翰、林縉明／台北報導】行政院長陳建仁上任滿百日，相較前任蘇內閣，台灣民意基金會董事長游盈隆形容陳內閣是「安靜無聲的內閣」。游表示，從「蔡蘇體制」到「蔡陳體制」，前者像超跑車，強到會暴衝，後者像國產車，爬坡力明顯不足，但馬上就要面對二○二四年大選，將不利同黨總統候選人。

中山大學政治學研究所教授廖達琪認為，台灣對內面臨缺蛋、缺電等「五缺」問題，民生、經濟都牽涉人民荷包，對外也未能化解兩岸僵局，陳內閣卻彷彿只是觀眾，消極防守，並不利民進黨選情；但陳內閣表面上的沒作為，是否正在掩蓋政策固票的利多，如加薪、發錢等，更需要關注。