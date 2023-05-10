陳建仁上任100天 蔡總統感謝今年初接下重擔

今天是行政院長陳建仁上任第100天，蔡英文總統在臉書表示，謝謝陳建仁在今年初接下行政院長的重擔，將服務人民當作一種使命。

蔡總統說，執政的每一天，台灣都有許多的挑戰需要克服。努力把握每一天，用八年的時間，為台灣下個十年、二十年的發展，打下基礎。這每一項工作都不容易，謝謝陳建仁在今年初，接下行政院長的重擔，將服務人民當作一種使命，和她一起為了台灣而努力。從新內閣上任這100天中，看到從福利照顧到產業發展，行政團隊一天都不敢鬆懈，每天都全力以赴。

蔡總統說，「我們的目標，是要帶領台灣成為一個堅韌的國家，來面對未來的挑戰。在任期最後的一年，我們會繼續全力打拚，留給下一代更好的台灣。」

蔡總統說，今天在台中發生的工安意外，導致台中捷運部分停駛及民眾傷亡。她要向不幸罹難的靜宜大學助理教授林淑雅及家屬表達深切的哀悼及慰問，感謝林淑雅過去對總統府的幫助，將會盡力協助家屬處理後續事宜。她也已經請衛福部提供傷者最好的救護，以及相關單位盡速釐清事故發生原因，並協助台中市政府後續恢復中捷正常運行。感謝現場救災人員努力的救援，也期盼傷者早日康復。

【中央社台北10日電】

行政院長陳建仁上任滿100天，總統蔡英文今天表示，謝謝陳建仁在今年初，接下行政院長重擔，將服務人民當作使命，和她一起為了台灣而努力；在任期最後一年，會繼續全力打拚，留給下一代更好的台灣。

蔡總統晚間透過臉書發文表示，執政的每一天，台灣都有許多挑戰需要克服，因此更要努力把握每一天，用8年的時間，為台灣下個10年、20年發展打下基礎。

總統說，每一項工作都不容易，她要謝謝陳建仁在今年初接下行政院長重擔，將服務人民當作一種使命，和她一起為了台灣而努力。從新內閣上任這100天中，大家看到，從福利照顧到產業發展，行政團隊一天都不敢鬆懈，每天都全力以赴。

蔡總統表示，政府的目標是要帶領台灣成為一個堅韌的國家，來面對未來的挑戰。在任期最後一年，會繼續全力打拚，留給下一代更好的台灣。

此外，台中市南屯區一處建案今天拆除頂樓塔吊時，吊臂意外掉落中捷綠線軌道，造成1死10傷。蔡總統說，她要向不幸罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅及家屬表達深切哀悼及慰問，感謝林淑雅過去對總統府的幫助，會盡力協助家屬處理後續事宜。

蔡總統說，她已請衛福部提供傷者最好的救護，以及相關單位盡速釐清事故發生原因，並協助台中市政府後續恢復中捷正常運行。她感謝現場救災人員努力的救援，也期盼傷者早日康復。