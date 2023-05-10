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台南3歲女童斑馬線遭撞不治 時力喊制定行人庇護島規範

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台南一對母女8日過馬路遭左轉轎車撞上，其中3歲女童當場輾斃，38歲李姓媽媽重傷送醫。記者黃仲裕／攝影
台南一對母女8日過馬路遭左轉轎車撞上，其中3歲女童當場輾斃，38歲李姓媽媽重傷送醫。記者黃仲裕／攝影

台南市發生女童在斑馬線上遭撞不治事故，時代力量發言人余佳蒨今天說，整個「道路交通標誌標線號誌設置規則」看不到「行穿線退縮」、「行人庇護島」的指引，請交通部制定具有強制力的明確歸讓，別再讓合規不合邏輯、合規卻不安全的路口設計製造更多行人事故悲劇。

時代力量下午發布新聞稿指出，台南日前發生一對母女行經行穿線，不幸遭到後方左轉車撞擊，導致年僅3歲女童殞命的事故，時代力量今天來到事發的台南市忠義路三段、成功路口，用實際行動示範給台南市政府看，路口工程只要小小的改變，就能挽救許多人命。

余佳蒨指出，此次事故引發全國關注，交通部長王國材表達愧疚之意，未來要在全國推行「行人專用時相」，反觀已經四度蟬聯每10萬人死傷數榜首的台南市長黃偉哲還是搞錯重點，僅是強調「肇事原因是駕駛習慣不佳，會要求警察嚴格執法」。

余佳蒨說明，整個「道路交通標誌標線號誌設置規則」看不到「行穿線退縮」、「行人庇護島」的指引，只有缺乏強制力的「市區道路及附屬工程設計規範」、「都市人本交通規劃設計手冊」有提及行人庇護島。

余佳蒨表示，請交通部別再「因地制宜」、「供地方參考」，制定具有強制力的明確歸讓，別再讓「合規不合邏輯」、「合規卻不安全」的路口設計，製造更多行人事故悲劇。

余佳蒨強調，因地制宜的道路設計，導致各縣市的馬路、路口、標線及告示雜亂不一，寬鬆又缺乏汰除機制的駕照監理，助長惡質的駕駛文化，請交通部承擔責任，推動實質的交通3E（教育、工程、執法）改革，別讓行人地獄帶走更多無辜的生命。

時代力量

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