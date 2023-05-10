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民眾黨團指政府推動青年就業方案成效不佳 只會大撒幣

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖/民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖/民眾黨團提供

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，指政府推動青年就業方案成效不佳，只會大撒幣。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠呼籲，中央應全面盤點人口與經濟結構，研擬最低工資法、派遣非典型就業保障法案，才能因應未來產業發展趨勢及青年就業情勢。

民眾黨團幹事長張其祿指出，蔡政府積極拉攏年輕族群支持，從住房政策、學貸補貼、藝文津貼到如今的二期青年投資方案，都像是補貼撒錢政策，治標不治本。

張其祿表示，政策不該追求短期影響，而要放眼長期成效。政府、產業與學校之間應務實合作，並盤點實際的產業需求，短期可以平衡勞動市場供需、中長期則能在使人才培育與產業介接，避免產學斷層。

張其祿認為，政府應務實建立跨領域學門合作、協作機制，改善學生與就業端的介接；政府也要透過制定政策、投入資金鼓勵學校和產業合作，推動跨領域學門交流，根本解決「人才荒」及「低薪問題」的失衡問題。中央應妥善規劃產學合作，並擬定中長期規劃，從結構上改善青年低薪。

邱臣遠指出，在投資青年就業方案當中，青年失業率是最重要的績效指標；台灣15到24歲青年失業率為11.54%，是整體失業率的3.11倍，第一期計畫目標預期降到2倍以下，但2023年2月青年失業率為11.42%，是整體失業率的3.23倍，第一期不達標，第二期困難度提升，KPI模式依舊不改，完全不切實際。

邱臣遠表示，第一期投資青年就業方案編列一百三十三億預算，僅協助三點六萬人就業，成效已經令人質疑，第二期竟又擴編到一百六十億，能服務多少少？相關單位應出面說明評估過程以及如何落實，而非誇大數字欺騙民眾。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。 圖/民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。 圖/民眾黨團提供

青年 邱臣遠 民眾黨 張其祿

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