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【重磅快評】頻提炸掉台積電 吳釗燮該氣的是媒體嗎？

聯合報／ 主筆室
外交部長吳釗燮今被媒體問及「炸台積電說」，稱是中國認知作戰，面對媒體追問則回說，「我剛剛回答了！」不願再做說明。圖／截自udntv
外交部長吳釗燮今被媒體問及「炸台積電說」，稱是中國認知作戰，面對媒體追問則回說，「我剛剛回答了！」不願再做說明。圖／截自udntv

美國民主黨眾議員莫頓近日提出「炸掉台積電」的說法，外交部長吳釗燮今天被媒體堵訪，認為這是中國對台的認知作戰，但當媒體要再進一步追問時，他不耐回說「剛剛回答了！」，而且似乎動了氣；吳釗燮如此容易動氣，如果生氣的對象是頻頻提出要炸掉台積電的「美國友人」們 ，或許比較容易獲國人的認同。

米爾肯研究所日前舉辦全球論壇，莫頓在會中指「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電」。吳釗燮今天在立法院被媒體堵訪，他表示媒體必須要認真看待中國在對台灣進行的認知作戰，把一些人講的不相關的話放在一起去做成一個新聞，像是把台積電炸掉的這種說法，這就是中國在針對台灣在做的認知作戰。

坦白說，吳釗燮的答覆並不具體，而且沒有說到重點，這也難怪媒體要再繼續追問，但吳釗燮沒有好好地正面回覆提問，而反動氣連說「我剛剛回答了！」、「我剛剛已經說明了，好不好？」，不願再做說明，然後就轉頭離去，也失去一個好好說明政府立場的機會。

不過，美國友人說要「炸掉台積電」這個說法可不是最近才出現，除了去年兵推要炸掉台積電之外，彭博社更報導美國對北京入侵台灣的應變方案，情況危急時，要讓台積電員工搭機到美國，一旦北京發動全面入侵，則考慮把台灣的晶片工程師撤往美國，最極端則是要明確告訴北京，如果北京攻占台灣，美國將摧毀台積電設施，以嚇阻中國動武。

川普政府任內的白宮國家安全顧問歐布萊恩今年3月也表示，若中國大陸攻打台灣，美國會先摧毀台灣的半導體設施，以免被大陸接收，「美國和盟國絕不會讓這些工廠落入中國之手。這種情況絕對不會發生」。

蔡政府大官們常把「台美友誼堅若磐石」這句話掛在嘴上，但對美國友人動輒說要炸掉我們的護國神山，從蔡總統到外交部長、駐美代表，沒有一個人敢去好好質問美國政府，任憑這種說法蔓延發酵；外交部沒有作為，卻只知在官網批評部分媒體操作「疑美論」認知作戰，關門罵自己人，部長還對媒體生氣，真不知該生氣的是部長，還是全體國人？

美國 台積電 吳釗燮

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