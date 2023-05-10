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孩子營養與健康不能等 立委促政府提營養午餐專法

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立委范雲（左四）與多位立委及民團代表舉行記者會，認為應重視學童的營養健康，必須教導正確食農教育。記者潘俊宏／攝影
立委范雲（左四）與多位立委及民團代表舉行記者會，認為應重視學童的營養健康，必須教導正確食農教育。記者潘俊宏／攝影

近期物價上漲，學生營養午餐是否受影響調漲，受到外界關注，尤其是食安事件頻傳，家長擔心孩子能否吃得健康安心。民進黨立委陳培瑜、范雲、林宜瑾等人今天呼籲政府，比照日、韓等國提出營養午餐專法，確保兒童吃的安全也吃得健康。

范雲指出，學校一直以來都是餐廳之外，最常發生食物中毒的場所，2022年食藥署統計的食物中毒事件，有超過三分之一、1600名受害者都在校園。范雲以花蓮為例，營養午餐雖然免費，但曾發生過集體食物中毒、食物酸臭、提供的水果柳丁跟乒乓球一樣小等事件，供餐品質實在令人憂心。

為了解決營養午餐問題，范雲在2020年就提出學校飲食教育法草案，參考日本對學生人數550人以上要聘1名營養教師、未滿550人4校要合聘1名營養教師的設計，拉高目前我國1200學生僅1名營養師的比例。

范雲表示，經過學校飲食教育法草案提出已經過了三年，教育部仍未提出對案，校園營養午餐品質無法獲得法律層級的保障與重視，她本會期擔任教育文化委員會召委，會盡力安排公聽會、法案的詢答，期望校園都能供應營養、安全的餐食，伴隨多元的飲食教育，讓孩子吃的開心、父母安心。

林宜瑾表示，現正推動「偏鄉學校中央廚房計畫」值得鼓勵，確保每位學生所繳午餐費九成以上用於食材、實質提高學校午餐品質的穩定性，站在學生立場而言確實最有保障。

林宜瑾認為，在自由市場競爭邏輯下，根本無法奢談提供高品質學校午餐，如何統籌我們現有的公私部門供餐資源，是教育部作為學校中央主管機關必須面對的嚴肅課題，務必落實窮不能窮教育的理念，讓與學生各方面發展息息相關的健康飲食，落實在每一間學校。

營養師全聯會學校委員會召委黃翠華表示，兒童健康不能等，台灣肥胖兒的人數是日本三倍，過重及肥胖日後發展為糖尿病的風險，是日本十倍與十九倍。此外，研究證實，心血管疾病的預防應從小，效益會比較高。而各項調查一致發現學生飲食攝取問題極大。

黃翠華表示，出生數全球倒數第一的台灣，2022年新生兒數僅13萬餘人，飲食健康必須從小努力，透過營養午餐的示範，同時提供飲食營養教育，讓孩子學會並養成健康飲食習慣，才能建構下一代的健康。

營養午餐

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